Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Общество
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сегодня, 11:04
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За год картофель подорожал в два раза
Итоги недели: цены.
Корзина из дорогих продуктов выросла в цене на 100 рублей 64 копейки. Резкого роста цен на какие-то товары нет, причина в том, что некоторые дорогие продукты то появляются, то исчезают в магазинах.
Начнем с приятного, мы заметили, что в магазинах дешевеет сахар. Килограмм можно купить за 63 рубля.
А с картофелем не все так прекрасно. Нет, цены на него не взлетели. Но если сравнить их с прошлогодними, то они выросли в два раза!
Во второе воскресенье сентября 2023 года килограмм дешевого картофеля стоит 16 рублей, дорогого — 65 рублей.
— А что вы хотите, все дорожает, почему картофель должен быть дешевым?! Семена, удобрения, вы на грядке поработайте! А потом говорите, что дорого продаем! — возмущался продавец на Центральном рынке.
На рынке картофель продают мешками, их даже готовы привезти домой. Продавцы говорят, что мешками картофель берет примерно половина покупателей. Цена на мешок картофеля зависит от его размера. Стандартов на рынке нет.
— Надо запасы на зиму делать. Там еще не известно, куда вывезет! — говорит один покупатель, приценивающийся к мешку картофеля.
— Я в прошлом году покупал, картофель не лежкий оказался! Быстро гнить начал. Тут у них не разберешь, какой лучше купить. Каждый свой товар нахваливает, — размышляет другой.
На Центральном рынке самые дорогие яйца на этой неделе продавали по 150 рублей за десяток. По 170 рублей то ли не подвезли, то ли решили снизить цены.
И на молоко на рынке цены не повышают. Как продавали от своей коровы по 150 рублей за литр, так и продают.
Зато в магазинах цены на молоко продолжают расти. Уже выгоднее покупать молоко не в пакетах, а в бутылках по 1,4 литра, его продают со скидкой в 23%.
От относительно дешевого сливочного масла остался только ценник.
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