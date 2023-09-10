Общество

сегодня, 10:46

Итоги недели: цены

10 821
#цены #дороже/дешевле
2
Итоги недели: цены

Перцы в магазинах продают уже по 100 граммов.

Как всегда в конце недели мы сходили в сетевые магазины, дискаунтер и на рынок, чтобы выяснить, как изменились цены. Набор продуктов, цены на которые мы отслеживаем, взят из потребительской корзины. К ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.

Наша корзина по минимальным ценам за неделю подорожала на 80 рублей. Выросло в цене мясо индейки. Зато цены на мясо кур встали как вкопанные. 

Стоимость_набора_продуктов_full_10.09.23.jpg

Зато корзина с дорогими продуктами подешевела на 151 рубль. Мы нашли гречку со скидками. И лука дорогого не было. Ценообразование в магазинах по-прежнему нас удивляет. На прошлой неделе красный лук продавали почти по сто рублей, а на этой такой же в том же магазине стоил 69 рублей 99 копеек. 

Стоимость_набора_продуктов_max_10.09.23.jpg

На Центральном рынке продавцы, как всегда расхваливали свой товар. 

— Карбонад, всего по 450 рублей за килограмм, это недорого для своего мяса! — предлагал продавец.

Действительно не дорого, если учесть, что неподалеку тот же килограмм предлагали уже за 850 рублей!

В одном из магазинов мы слегка опешили, увидев почти пустые фруктовые и овощные полки, оказалось товар еще не завезли. 

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На арбузы в магазинах уже делают скидки. Мы нашли их по 17 рублей 99 копеек за килограмм. Самое время покупать. 

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Кстати, о ягодах. Несмотря на осень, на базаре их полно — созрели ремонтантные сорта. Клубника, например, стоит 450 рублей за килограмм. А в магазинах клубника из Армении в коробках по 250 граммов продается за 229 рублей 99 копеек. И мы ни разу не видели, чтобы ее покупали, наверное, просто не повезло. Раз лежит товар, значит его все же кто-то покупает. 

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В овощных рядах рынка много картофеля в сетках по 25 килограммов. Цены, при разнообразии сортов: «Пикассо», «Гала», «Королева Анна», «Адретта», примерно одинаковые.

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— Осень — люди начали закупаться на зиму, — говорят продавцы.

И про уловки маркетологов. В одном из магазинов мы увидели крупный красный перец по 19 рублей 90 копеек. Удивление сошло на нет, когда,, присмотревшись к ценнику мы обнаружили, что это цена всего за 100 граммов! Так что будьте внимательны.

10 821
#цены #дороже/дешевле
2

Комментарии (10)

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Аристарх Людвигович

21 минуту назад
Жительница, есть такая профессия - Родину удивлять, журналист называется, ничего не поделаешь.
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Жительница

37 минут назад
Нет таких цен в магазинах на кур и масло сливочное. Маргарин стоит 58 руб.а масло по такой цене не может даже быть.И цена на подсолнечное масло не за литр.Такую цену которую указывают только может быть за 0,8л. Цену на хлеб я не в одном из магазинов такую не видела.может это за пол булки.
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Гость

39 минут назад
Где вы такие цены нашли?
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Не переживайте

48 минут назад
Африка нам поможет, долги то списали.
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Брежнев

55 минут назад
Не жалуйтесь, сами выбирали.
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УЖАССС!!!

сегодня, 12:38
"...это недорого для своего мяса", т.е. это был карбонад самого продавца?!
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Созерцатель

сегодня, 12:19
Коммунист, "уже вернулся' это когда будут бесплатные квартиры,доллар по 60 копеек, проезд по 5, а ЖКХ по 3 рубля. Ну и вторая экономика мира.
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Коммунист

сегодня, 12:03
Созерцатель, уже вернулся.
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Созерцатель

сегодня, 11:19
"цены на мясо кур встали как вкопанные. " Совок возвращается.
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Агаша

сегодня, 11:00
а по телевизору так все здорово
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«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
181
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
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