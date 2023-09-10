Итоги недели: цены

Перцы в магазинах продают уже по 100 граммов.





Как всегда в конце недели мы сходили в сетевые магазины, дискаунтер и на рынок, чтобы выяснить, как изменились цены. Набор продуктов, цены на которые мы отслеживаем, взят из потребительской корзины. К ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.Наша корзина по минимальным ценам за неделю подорожала на 80 рублей. Выросло в цене мясо индейки. Зато цены на мясо кур встали как вкопанные.Зато корзина с дорогими продуктами подешевела на 151 рубль. Мы нашли гречку со скидками. И лука дорогого не было. Ценообразование в магазинах по-прежнему нас удивляет. На прошлой неделе красный лук продавали почти по сто рублей, а на этой такой же в том же магазине стоил 69 рублей 99 копеек.На Центральном рынке продавцы, как всегда расхваливали свой товар.— Карбонад, всего по 450 рублей за килограмм, это недорого для своего мяса! — предлагал продавец.Действительно не дорого, если учесть, что неподалеку тот же килограмм предлагали уже за 850 рублей!В одном из магазинов мы слегка опешили, увидев почти пустые фруктовые и овощные полки, оказалось товар еще не завезли.На арбузы в магазинах уже делают скидки. Мы нашли их по 17 рублей 99 копеек за килограмм. Самое время покупать.Кстати, о ягодах. Несмотря на осень, на базаре их полно — созрели ремонтантные сорта. Клубника, например, стоит 450 рублей за килограмм. А в магазинах клубника из Армении в коробках по 250 граммов продается за 229 рублей 99 копеек. И мы ни разу не видели, чтобы ее покупали, наверное, просто не повезло. Раз лежит товар, значит его все же кто-то покупает.В овощных рядах рынка много картофеля в сетках по 25 килограммов. Цены, при разнообразии сортов: «Пикассо», «Гала», «Королева Анна», «Адретта», примерно одинаковые.— Осень — люди начали закупаться на зиму, — говорят продавцы.И про уловки маркетологов. В одном из магазинов мы увидели крупный красный перец по 19 рублей 90 копеек. Удивление сошло на нет, когда,, присмотревшись к ценнику мы обнаружили, что это цена всего за 100 граммов! Так что будьте внимательны.