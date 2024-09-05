В Усманском районе вспыхнул ландшафтный пожар: сгорели шесть сараев и занялся жилой дом
Ельчанин нарвал на заброшенном поле дикорастущую коноплю и получил год исправительных работ
В селе Новоникольское Данковского района улетела в кювет «Лада Приора»: есть пострадавший
Происшествия
2320
вчера, 22:02
22
Пластиковому мальчику возле школы оторвали лицо
Нестройные ряды манекенов безопасности движения редеют.
Однотипные фигуры школьника и школьницы появились у пешеходных переходов перед началом учебного года. Шествие по Липецку пластиковые дети начали в «Университетском». В паблике района сразу предположили, что такие манекены в Липецке долго не проживут. Пророчество сбылось, но в соседнем с «Университетским» районе.
Кто устанавливает у переходов пластиковых детей неизвестно. И в администрации Липецка, и в Госавтоинспекции от манекенов открещиваются.
1
0
6
3
8
Комментарии (22)