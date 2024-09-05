Пластиковому мальчику возле школы оторвали лицо

Нестройные ряды манекенов безопасности движения редеют.

В «Елецком» изуродовали пластикового мальчика, установленного возле школы №60 рядом с пешеходным переходом внутриквартальной дороги. У манекена оторвали лицо.Однотипные фигуры школьника и школьницы появились у пешеходных переходов перед началом учебного года. Шествие по Липецку пластиковые дети начали в «Университетском». В паблике района сразу предположили, что такие манекены в Липецке долго не проживут. Пророчество сбылось, но в соседнем с «Университетским» районе.Кто устанавливает у переходов пластиковых детей неизвестно. И в администрации Липецка, и в Госавтоинспекции от манекенов открещиваются.