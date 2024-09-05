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вчера, 22:02
22

Пластиковому мальчику возле школы оторвали лицо

Нестройные ряды манекенов безопасности движения редеют.

В «Елецком» изуродовали пластикового мальчика, установленного возле школы №60 рядом с пешеходным переходом внутриквартальной дороги. У манекена оторвали лицо.

Однотипные фигуры школьника и школьницы появились у пешеходных переходов перед началом учебного года. Шествие по Липецку пластиковые дети начали в «Университетском». В паблике района сразу предположили, что такие манекены в Липецке долго не проживут. Пророчество сбылось, но в соседнем с «Университетским» районе.

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Кто устанавливает у переходов пластиковых детей неизвестно. И в администрации Липецка, и в Госавтоинспекции от манекенов открещиваются.
безопасность движения
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Комментарии (22)

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Как гость
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Сначала новые
Партработник
сегодня, 10:38
Нужно в обкоме к окнам таких посадить. Пусть все думают что обкомовские трудятся круглосуточно.
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Лиза
сегодня, 10:08
Вандалов в Липецке хоть отбавляй: готовы всё испортить, разбить и изгадить... сил и дури девать некуда!
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Водитель
сегодня, 09:48
Езжу по дорогам области. В сёлах и манекены целы, и стеклянные остановки в идеальном состоянии. Ничего не разбито и не изрисовано.
Ответить
Гость
сегодня, 09:40
Просто в ужас приходишь, как меняются жители нашего города ! Ни чего не сделать, ни убрать только все сломать , нагадить, на хамить. Что происходит с нами?
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zzloyzz
сегодня, 09:28
Подождите, ничего не трогайте, скоро нарисуют новое лицо.
Ответить
Воспитание смартфонами
сегодня, 09:20
Тут живым бошки отрывают, а вы про картонную дурилку...
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Житель
сегодня, 08:12
Это инопланетяне!
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елена
сегодня, 08:09
В университетском такая же история. 3 сентября манекен валялся с оторванной головой, установили теперь без головы.
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Блондинка
сегодня, 07:06
Сколько у людей лишних денег
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Эх
сегодня, 09:04
Был у меня хороший ник, и того лишила какая-то непонятная дамочка.
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Буквоед
сегодня, 07:06
Какие-то подпольные меценаты...
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