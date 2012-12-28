В Липецкой области уничтожают обломки сбитых БПЛА

Граждан просят не пугаться громких звуков

Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в данный момент специалисты продолжают ликвидировать обломки уничтоженных и подавленных ночью БПЛА.«Из-за этого жители территорий, где вводился красный уровень, могут слышать хлопки.Несмотря на беспокойную ночь, последствий на земле практически нет. Самое главное — никто не пострадал. Нормально функционируют все объекты критической инфраструктуры. Спасибо нашим военным за отражённую атаку», – сообщил губернатор.Красный уровень угрозы в ночь на 1 сентября кроме Липецка вводился в Грязинском, Липецком, Становлянском и Усманском районах. По данным Минобороны, подавлены четыре беспилотника.