«А теперь горбатый!» — движение транспорта по мосту через отводной канал Липовки возобновлено
Компенсации за сверхурочные, контроль за капремонтом, защита пчел – законы, которые вступают в силу в сентябре
Происшествия
1958
сегодня, 10:58
4
В Липецкой области уничтожают обломки сбитых БПЛА
Граждан просят не пугаться громких звуков
«Из-за этого жители территорий, где вводился красный уровень, могут слышать хлопки.
Несмотря на беспокойную ночь, последствий на земле практически нет. Самое главное — никто не пострадал. Нормально функционируют все объекты критической инфраструктуры. Спасибо нашим военным за отражённую атаку», – сообщил губернатор.
Красный уровень угрозы в ночь на 1 сентября кроме Липецка вводился в Грязинском, Липецком, Становлянском и Усманском районах. По данным Минобороны, подавлены четыре беспилотника.
0
0
4
5
1
Комментарии (4)