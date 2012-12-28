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Общество
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сегодня, 14:25
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Тлеющие иловые площадки обследовал Росприроднадзор
Их эксплуатирует ОГУП «Елецводоканал».
«В целях контроля уровня концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе возгорания иловых площадок инспекторами управления с привлечением специалистов филиала ЦЛАТИ по Липецкой области ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» отобраны пробы атмосферного воздуха. По результатам лабораторных исследований Управлением будут приняты дальнейшие меры. Ситуация находится на контроле», — сообщили в Росприроднадзоре.
Ранее Управление Роспотребнадзора по Липецкой области также сообщило, что проверяет качество воздуха из-за задымления в Ельце.
Фото — rpn.gov.ru
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