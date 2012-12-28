Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Завкафедрой ЛГТУ избили в модном месте: действия нападавших расценены как умышленное причинение легкого вреда здоровью
Сегодня в Липецке: знаменитые квартирники вернулись, судьба Горбатого моста и лайфхаки, как взять отгул в День знаний
Происшествия
193
сегодня, 10:08
5
59-летняя ельчанка перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей
Женщине сообщили, что её личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан, и поэтому необходимо перевести все свои накопления на «безопасный» счет.
Возбуждено уголовное дело по статье159 УК РФ «Мошенничество».
В полиции напоминают, что если в разговоре с незнакомцем по телефону зашла речь об осуществлении финансовых операций – вы имеете дело с мошенником. Нужно незамедлительно прервать разговор и проверить информацию, самостоятельно позвонив в банковское учреждение или те организации, от имени которых вам звонили.
0
2
0
1
3
Комментарии (5)