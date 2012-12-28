59-летняя ельчанка перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

Женщине сообщили, что её личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан, и поэтому необходимо перевести все свои накопления на «безопасный» счет.

59-летняя ельчанка стала очередной жертвой телефонных мошенников. Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что её личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан и необходимо перевести все свои накопления на «безопасный» счет. Ельчанка поверила и сделала несколько переводов со своих банковских карт на указанный ей счет. Всего женщина лишилась 1 320 000 рублей.Возбуждено уголовное дело по статье159 УК РФ «Мошенничество».В полиции напоминают, что если в разговоре с незнакомцем по телефону зашла речь об осуществлении финансовых операций – вы имеете дело с мошенником. Нужно незамедлительно прервать разговор и проверить информацию, самостоятельно позвонив в банковское учреждение или те организации, от имени которых вам звонили.