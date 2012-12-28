Грязинец отсудил у турфирмы 106 000 рублей

Проживание и питание на курорте троих человек стоило 121 000 рублей, но оплаченной услугой воспользовались только двое.

Грязинский городской суд Липецкой области рассмотрел иск территориального отдела Управления Роспотребнадзора к туристическому агентству ООО «Вайт Хос» в интересах потребителя.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, грязинец оплатил проживание и питание на курорте на троих человек. Турист заплатил 121 000 рублей, но оплаченной услугой воспользовались только два человека. Причём о том, что третий отдыхать не будет, клиент проинформировал турфирму до начала оказания услуги. Однако перерасчет за неоказанную часть не сделали.«По гражданскому кодексу и закону «О защите прав потребителей», турист вправе отказаться от исполнения договора о реализации туристского продукта в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. А по закону «Об основах туристской деятельности» турист вправе потребовать изменения договора о реализации туристского продукта и возврата денежных средств в связи с существенным изменением обстоятельств, к которым относятся в том числе невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам», - отметили в Роспотребнадзоре.Роспотребнадзор вступился за потребителя и в суде заявил требования о соразмерном уменьшении цены туристского продукта и взыскании в пользу потребителя части уплаченных средств, неустойки за нарушение сроков удовлетворения требования потребителя об уменьшении цены за услугу, компенсации морального вреда, а также штрафа за неудовлетворение ответчиком требований потребителя в добровольном порядке.В результате с турфирмы взысканы сумма в счет возврата по договору в 40 400 рублей, неустойка в 40 400 рублей, компенсация морального вреда в 5 000 рублей и штраф в 20 200 рублей. Всего в пользу потребителя присуждено 106 000 рублей.