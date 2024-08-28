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1277
сегодня, 14:17
13

Липчанке Татьяне Бобылевой нужна помощь на проведение операции

У Татьяны — мышечная атрофия, и операции на почке таким больным выполняют только в одной больнице страны.

Для 39-летней жительницы Липецкой области Татьяны Бобылевой, уроженки поселка Лев-Толстой рядовая операция по удалению камня из почки стала большой проблемой — из-за основного заболевания (спинальная мышечная атрофия) ее нельзя оперировать в положении лежа на животе, только на боку. Такую операцию Татьяне готовы провести в Ильинской больнице Московской области, однако это частная клиника, даже с врачебным направлением для подобной операции при осложненной патологии требуются средства. Часть денег уже помог собрать благотворительный фонд, однако их не хватает.

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Диагноз «спинальная мышечная атрофия» Татьяне поставили еще в 1,5 года. В то время заболевание не было изучено. Все детство девочки прошло в больницах – в Липецке, Воронеже, Москве. Несмотря на болезнь, Татьяна училась дома и окончила школу с золотой медалью. Потом получила высшее образование, заочно. С появлением интернета нашла свою первую работу. Смогла за счет заработков приобрести себе современную электроколяску. Она пишет стихи и сочиняет песни, принимает участие во всевозможных конкурсах. В 2018 году одержала победу в Липецком конкурсе «Мисс Безграничность». 

Сейчас она живет в Липецке с мужем, которого не испугал ее диагноз, но покорили сила духа и жизнелюбие, и котом. 

Камень в почке, который дает воспаление на всю мочевую систему, был обнаружен в 2024 году — сейчас из-за него у Татьяны повышается температура, появляются боли в спине. К сожалению из-за общей патологии операция традиционным методом для нее невозможна. В Липецке Татьяну направили для консультации и оперативного вмешательства в Москву. В государственной клинике Москвы, специалистов, которые оперируют людей со спинально-мышечной атрофией и сколиозом не оказалось. После долгих поисков нашелся хирург, у которого есть такой опыт — в больнице в поселении Ильинское, Московской области. Но эта клиника частная, поэтому стоимость хирургического вмешательства высокая. Однако если не сделать операцию, Татьяна может лишиться почки, а воспалительный процесс может распространиться в кровеносной системе.

Сегодня сбором средств занимается благотворительный фонд, часть денег уже собрана, однако требуется еще почти 1,5 миллиона рублей на необходимое лечение. 
Татьяна надеется на помощь. Средства можно перечислить:

Получатель: БОБЫЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Номер счёта: 40817810035004306774
Банк получателя: ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044206604
Корр. счёт: 30101810800000000604
ИНН: 7707083893
КПП: 482543001
ОКПО: 09156429
ОГРН: 1027700132195
SWIFT-код: SABRRUMMVH1

на странице фонда —  geografiyadobra.ru/catalog/tane-s-drugoy-planety-nuzhna-dorogostoyashchaya-operatsiya 

За сбором также можно следить в сети ВК: vk.com/pomogitatatyane

благотворительность
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Алексей
17 минут назад
А если денег нет, тогда что ???
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Валера
27 минут назад
Друзья надо бы помочь всем нам
Ответить
Ольга
35 минут назад
Татьяна очень нужна помощь! Любая сумма важна!
Ответить
Алина
45 минут назад
Мы знакомы уже с 2018 года , ты лучшая подруга и просто близкий мне человек.
Ответить
Олеся
54 минуты назад
Здорововья и исполнения заветного желания. Божьей помощи во всем.
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+
сегодня, 15:50
Татьяна, держитесь, уверена многие откликнулись, выздоравливайте скорее!
Ответить
Виталий
сегодня, 15:35
Спасибо за публикацию
Ответить
Лиза
сегодня, 15:31
Татьяна, здоровья Вам.
Ответить
Андрей
сегодня, 15:30
Это хорошая новость город 48 поможет удачи
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Татьяна
сегодня, 15:26
Дорогой "Город 48" благодарю за публикацию и за то, что не прошли мимо моей проблемы!
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