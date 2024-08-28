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Общество
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сегодня, 14:17
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Липчанке Татьяне Бобылевой нужна помощь на проведение операции
У Татьяны — мышечная атрофия, и операции на почке таким больным выполняют только в одной больнице страны.
Диагноз «спинальная мышечная атрофия» Татьяне поставили еще в 1,5 года. В то время заболевание не было изучено. Все детство девочки прошло в больницах – в Липецке, Воронеже, Москве. Несмотря на болезнь, Татьяна училась дома и окончила школу с золотой медалью. Потом получила высшее образование, заочно. С появлением интернета нашла свою первую работу. Смогла за счет заработков приобрести себе современную электроколяску. Она пишет стихи и сочиняет песни, принимает участие во всевозможных конкурсах. В 2018 году одержала победу в Липецком конкурсе «Мисс Безграничность».
Сейчас она живет в Липецке с мужем, которого не испугал ее диагноз, но покорили сила духа и жизнелюбие, и котом.
Камень в почке, который дает воспаление на всю мочевую систему, был обнаружен в 2024 году — сейчас из-за него у Татьяны повышается температура, появляются боли в спине. К сожалению из-за общей патологии операция традиционным методом для нее невозможна. В Липецке Татьяну направили для консультации и оперативного вмешательства в Москву. В государственной клинике Москвы, специалистов, которые оперируют людей со спинально-мышечной атрофией и сколиозом не оказалось. После долгих поисков нашелся хирург, у которого есть такой опыт — в больнице в поселении Ильинское, Московской области. Но эта клиника частная, поэтому стоимость хирургического вмешательства высокая. Однако если не сделать операцию, Татьяна может лишиться почки, а воспалительный процесс может распространиться в кровеносной системе.
Сегодня сбором средств занимается благотворительный фонд, часть денег уже собрана, однако требуется еще почти 1,5 миллиона рублей на необходимое лечение.
Татьяна надеется на помощь. Средства можно перечислить:
Получатель: БОБЫЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Номер счёта: 40817810035004306774
Банк получателя: ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044206604
Корр. счёт: 30101810800000000604
ИНН: 7707083893
КПП: 482543001
ОКПО: 09156429
ОГРН: 1027700132195
SWIFT-код: SABRRUMMVH1
на странице фонда — geografiyadobra.ru/catalog/tane-s-drugoy-planety-nuzhna-dorogostoyashchaya-operatsiya
За сбором также можно следить в сети ВК: vk.com/pomogitatatyane.
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