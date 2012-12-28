Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пожар на Индустриальной потушен: горели три дома
Происшествия
На Индустриальной горит жилой дом
Происшествия
«Он три месяца не знал, что я жива»
Происшествия
Начальник областного управления строительства и архитектуры ушел в отставку
Общество
Жара: новая смерть в воде
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Погода в Липецке
На Петровском спуске трактор выбрасывал землю со стройплощадки прямо через забор
Общество
Глава Долгоруковского района сложил полномочия
Политика
В Липецке освятили памятник Тихону Задонскому
Общество
Двое жителей области поставили на поток легализацию мигрантов с помощью фиктивных браков
Происшествия
Читать все
Начальник областного управления строительства и архитектуры ушел в отставку
Общество
Полпред президента Игорь Щёголев вручал ключи от новых домов новоселам
Общество
Пожар на Индустриальной потушен: горели три дома
Происшествия
На Индустриальной горит жилой дом
Происшествия
Липецкая вечЁрка: 33-й утонувший, открытие памятника Тихону Задонскому и потомки Алексея Хренникова
Общество
«Я его построил, я его и сожгу»: не получив деньги на выпивку житель Данкова поджег построенный с его помощью гараж
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Погода в Липецке
Без осадков и до +30: в Липецкой области все еще жарко
Погода в Липецке
Система видеонаблюдения области закрыта для общего доступа
Общество
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Общество
Читать все
Общество
457
сегодня, 09:00

Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита

Представляем вам главные мероприятия уикенда.

«Соловей-бандит»

Как обычно, начинаем уикенд с песни, которую сегодня споёт известный липецкий музыкант, писатель, активист, блогер Эдуард Беспяткин. На видео - фрагмент выступления основателя групп «Pas-de-deux», «Таxi», победителя конкурса «Ваганты» (Тамбов), участника фестивалей бардов ещё в советские времена (Таллин, 1988 г) в АРТ-пространстве «Модное место». Эдуарду близка дворовая песня, что делает его «в доску своим» для жителей пролетарского Липецка.

Песню «Соловей бандит» ему помог исполнить известный липецкий гитарист Дмитрий Филатов. Оператор – Аркадий Свиридов.



Жарко

На излёте лета погода все равно жаркая. В субботу ожидается 27-29 градусов, в воскресенье – 28-30 градусов. Выходные пройдут без осадков.

DSC0166112.jpg

Отключение воды

В субботу, 24 августа, с 10:00 и до окончания ремонта перекроют холодную воду на улицах 9 мая, 2, 4, 6; 9 микрорайон, 45; Авиационной, 2а; А. Лазарева, 10, 12; Западной, 44; М. Расковой, 2а, 2б; Ферросплавной, 2а, 2, 4, 6, 8, 10, 12; Черноземной, 32; на площади Металлургов, 1, 2/1, 2а, 2б, 2в, вл. 2, 3, 4, 4а, 5, 5/1, 5б, 7а; на проспекте Мира, 33, 35, 35а, 36, 38, 40, 42, 44; проезде Бестужева, , 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28.
В это же время «засохнет» частный сектор на улицах 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Артёма, Аэродромной, Днепровской. Долгорукова, Донецкой, Западной, Товарищеской, Чернозёмной, в переулках Макаренко, Рылеева.

9ax8g0o7cat9kuvxj8b98d35z1lacpft.jpg

25 августа с 10:00 до конца ремонта перекроют вентили в одном-единственном доме на улице Лутова, 11.

Отключение света

24 августа в промежутке с 8:00 до 18:00 отключат электроэнергию на срок до 3-х часов на улицах, Достоевского, Папина, Перова, Студенческий городок, Студёновской, в переулке А.Вилкова, на проезде Героя Советского Союза Е.Потапова.

0J2A6236 копия.jpg

25 августа с 08:00 до 18:00 отключение максимум на 3 часа ждёт жителей улиц Асфальтной, Российской, Фруктовой.

Памяти трагически погибшего тренера

Одно из главных спортивных событий выходных – фестиваль велосипедного спорта «Mad Max» памяти известного липецкого тренера Максима Раилко (0+).

12300.jpg

Напомним, что в апреле этого года в Краснодарском крае нетрезвый 44-летний водитель выехал на полосу встречного движения, по которой на соревнования ехали Максим и четверо детей. 33-летний президент областной федерации велосипедного спорта погиб на месте, позже в больнице скончалась одна из девочек.

Фестиваль состоится на Студёновской карьере 24 и 25 августа, начало в 10:00. В первый день пройдут чемпионат России среди любителей и первенство Липецкой области в дисциплине кросс-кантри на коротком круге, а также фан-заезд на 1, 2, 3 и 5 км. На следующий день – чемпионат России среди любителей и первенство области на длинном круге.

Из спортивных мероприятий отметим ещё фестиваль единоборств, который стартует 24 августа в 14:00 на Зелёном острове.

Религиозное искусство

24 августа в 10:00 в музейно-выставочном центре (ул. Ленина, 9) откроется выставка Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I» (6+).


Распаковка экспонатов выставки. Видео липецкого краеведческого музея

В Липецке представят раритетные работы из собраний столичного музей имени Андрея Рублёва. Выставка будет радовать липчан до 24 ноября.

Прогулка по Липецку

Погода пока позволяет пройтись по городу в сопровождении экскурсовода и узнать что-то новое.24 августа в 11:00 липчан ждёт маршрут по улице Зегеля – от Нижнего парка до площади Героев (6+).
Сбор – у путевого домика Петра I (ул. К.Маркса, 1).

3op7a4p7r3423024ovuzoqmz08nbe55l.jpg

Игровая суббота

Любителей азарта и просто липчан. Желающий весело провести время, ждут 24 августа в 11:00 в Арт-Пространстве «Модное место» (ул. Космонавтов, 54а).
Здесь состоится очередная «Игровая суббота» (12+). В котором гостям предложат попробовать свои силы в настольных играх от клуба «Изумрудный город». Иметь большой опыт в играх вовсе не обязательно – всему научат на месте.

«Ночь кино»

Наступившие выходные – настоящий рай для киноманов. В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) 24 августа пройдут мероприятия IX Всероссийской акции «Ночь кино».

В 16:00 покажут сказку «По щучьему велению». Россия, 2023. Режиссёр Александр Войтинский (6+).

277794.jpg

Кадр из фильма "По щучьему велению". В главной роли Никита Кологривый

В 18:00 – фантастический блокбастер «Сто лет тому вперёд». Россия, 2024. Режиссёр Александр Андрющенко (12+).

В 20:30 - военно-историческая драма «Воздух» Россия, 2024. Режиссёр Алексей Герман-младший. (16+).

Для самых маленьких

Но и это ещё не всё. В воскресенье в ОЦКНТ устроят показ на большом экране полнометражного мультика «Мини-мишки: Новые приключения». Россия, 2023. Режиссёр Анна Мустафаева (0+).

egeOc6r3X6E.jpg

Стоп-кадр из мультика

Маленькие Кеша, Тучка и их друзья живут в крохотном игрушечном городке, где каждый день с ними происходят какие-то истории. То Лисичка боится скатиться с горки, то воздушный змей застрянет на подсолнухе, то Кеша не хочет умываться, и тогда друзья решают над ним подшутить. И если для взрослых эти проблемы кажутся ерундой, для Мини-мишек они очень и очень серьезные. Но Кеша, Тучка, Лисичка, Валя, Саня, Соня и Цыпа увлеченно и с детским задором будут искать решение проблемы. И обязательно его найдут!
25 августа пройдут два сеанса – в 12:00 и в 15:00.

Литературный час

Юные липчане перед началом нового учебного года смогут развлечься и «перезагрузить мозги» 25 августа в 13:00 в библиотеке «Эрудит» (9 микрорайон, 18 , кв. 47) во время литературного часа «Современные сказки Кати Матюшкиной» (6+).

Matushkina_W.jpg

Книги Матюшкиной (Тимофеевой)

Речь пойдёт о творчестве известной писательницы, автора сказочных детективов.

Танцы в библиотеке

Достойно завершить выходные можно в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов. 15/3).

2GDuwkWBjY4.jpg

Фото vk.com/cgb_liplib48

В 16:00 здесь начнётся концертная программа «Скоро осень, за окнами август» с участием Елены Каменских и танцевального коллектива «Элегия» (12+).

Дорогие липчане! Как видите, на выходных нас с вами ждёт много событий – спортивных, творческих и т.д. О них вы узнали на GOROD48 и, быть может, сделаете выбор по душе и навестите некоторые мероприятия. А ещё каждый день вы привыкли узнавать от нас новости – и уикенд не станет исключением. Следите за лентой новостей, чтобы ничего не упустить. Мы работаем для вас 24/7 без перерывов и выходных. До встречи на любимых электронных страницах!
Сегодня в Липецке
1
0
0
2
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru