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Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Общество
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сегодня, 09:00
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Представляем вам главные мероприятия уикенда.
Как обычно, начинаем уикенд с песни, которую сегодня споёт известный липецкий музыкант, писатель, активист, блогер Эдуард Беспяткин. На видео - фрагмент выступления основателя групп «Pas-de-deux», «Таxi», победителя конкурса «Ваганты» (Тамбов), участника фестивалей бардов ещё в советские времена (Таллин, 1988 г) в АРТ-пространстве «Модное место». Эдуарду близка дворовая песня, что делает его «в доску своим» для жителей пролетарского Липецка.
Жарко
На излёте лета погода все равно жаркая. В субботу ожидается 27-29 градусов, в воскресенье – 28-30 градусов. Выходные пройдут без осадков.
Отключение воды
В субботу, 24 августа, с 10:00 и до окончания ремонта перекроют холодную воду на улицах 9 мая, 2, 4, 6; 9 микрорайон, 45; Авиационной, 2а; А. Лазарева, 10, 12; Западной, 44; М. Расковой, 2а, 2б; Ферросплавной, 2а, 2, 4, 6, 8, 10, 12; Черноземной, 32; на площади Металлургов, 1, 2/1, 2а, 2б, 2в, вл. 2, 3, 4, 4а, 5, 5/1, 5б, 7а; на проспекте Мира, 33, 35, 35а, 36, 38, 40, 42, 44; проезде Бестужева, , 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28.
В это же время «засохнет» частный сектор на улицах 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Артёма, Аэродромной, Днепровской. Долгорукова, Донецкой, Западной, Товарищеской, Чернозёмной, в переулках Макаренко, Рылеева.
25 августа с 10:00 до конца ремонта перекроют вентили в одном-единственном доме на улице Лутова, 11.
Отключение света
24 августа в промежутке с 8:00 до 18:00 отключат электроэнергию на срок до 3-х часов на улицах, Достоевского, Папина, Перова, Студенческий городок, Студёновской, в переулке А.Вилкова, на проезде Героя Советского Союза Е.Потапова.
Памяти трагически погибшего тренера
Одно из главных спортивных событий выходных – фестиваль велосипедного спорта «Mad Max» памяти известного липецкого тренера Максима Раилко (0+).
Напомним, что в апреле этого года в Краснодарском крае нетрезвый 44-летний водитель выехал на полосу встречного движения, по которой на соревнования ехали Максим и четверо детей. 33-летний президент областной федерации велосипедного спорта погиб на месте, позже в больнице скончалась одна из девочек.
Фестиваль состоится на Студёновской карьере 24 и 25 августа, начало в 10:00. В первый день пройдут чемпионат России среди любителей и первенство Липецкой области в дисциплине кросс-кантри на коротком круге, а также фан-заезд на 1, 2, 3 и 5 км. На следующий день – чемпионат России среди любителей и первенство области на длинном круге.
Религиозное искусство
24 августа в 10:00 в музейно-выставочном центре (ул. Ленина, 9) откроется выставка Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I» (6+).
Распаковка экспонатов выставки. Видео липецкого краеведческого музея
В Липецке представят раритетные работы из собраний столичного музей имени Андрея Рублёва. Выставка будет радовать липчан до 24 ноября.
Прогулка по Липецку
Погода пока позволяет пройтись по городу в сопровождении экскурсовода и узнать что-то новое.24 августа в 11:00 липчан ждёт маршрут по улице Зегеля – от Нижнего парка до площади Героев (6+).
Сбор – у путевого домика Петра I (ул. К.Маркса, 1).
Игровая суббота
Любителей азарта и просто липчан. Желающий весело провести время, ждут 24 августа в 11:00 в Арт-Пространстве «Модное место» (ул. Космонавтов, 54а).
Здесь состоится очередная «Игровая суббота» (12+). В котором гостям предложат попробовать свои силы в настольных играх от клуба «Изумрудный город». Иметь большой опыт в играх вовсе не обязательно – всему научат на месте.
«Ночь кино»
Наступившие выходные – настоящий рай для киноманов. В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) 24 августа пройдут мероприятия IX Всероссийской акции «Ночь кино».
В 16:00 покажут сказку «По щучьему велению». Россия, 2023. Режиссёр Александр Войтинский (6+).
Кадр из фильма "По щучьему велению". В главной роли Никита Кологривый
В 18:00 – фантастический блокбастер «Сто лет тому вперёд». Россия, 2024. Режиссёр Александр Андрющенко (12+).
Для самых маленьких
Но и это ещё не всё. В воскресенье в ОЦКНТ устроят показ на большом экране полнометражного мультика «Мини-мишки: Новые приключения». Россия, 2023. Режиссёр Анна Мустафаева (0+).
Стоп-кадр из мультика
25 августа пройдут два сеанса – в 12:00 и в 15:00.
Литературный час
Юные липчане перед началом нового учебного года смогут развлечься и «перезагрузить мозги» 25 августа в 13:00 в библиотеке «Эрудит» (9 микрорайон, 18 , кв. 47) во время литературного часа «Современные сказки Кати Матюшкиной» (6+).
Книги Матюшкиной (Тимофеевой)
Танцы в библиотеке
Достойно завершить выходные можно в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов. 15/3).
Фото vk.com/cgb_liplib48
Дорогие липчане! Как видите, на выходных нас с вами ждёт много событий – спортивных, творческих и т.д. О них вы узнали на GOROD48 и, быть может, сделаете выбор по душе и навестите некоторые мероприятия. А ещё каждый день вы привыкли узнавать от нас новости – и уикенд не станет исключением. Следите за лентой новостей, чтобы ничего не упустить. Мы работаем для вас 24/7 без перерывов и выходных. До встречи на любимых электронных страницах!
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