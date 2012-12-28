Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита

Представляем вам главные мероприятия уикенда.

Как обычно, начинаем уикенд с песни, которую сегодня споёт известный липецкий музыкант, писатель, активист, блогер Эдуард Беспяткин. На видео - фрагмент выступления основателя групп «Pas-de-deux», «Таxi», победителя конкурса «Ваганты» (Тамбов), участника фестивалей бардов ещё в советские времена (Таллин, 1988 г) в АРТ-пространстве «Модное место». Эдуарду близка дворовая песня, что делает его «в доску своим» для жителей пролетарского Липецка.









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На излёте лета погода все равно жаркая. В субботу ожидается 27-29 градусов, в воскресенье – 28-30 градусов. Выходные пройдут без осадков.









В это же время «засохнет» частный сектор на улицах 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Артёма, Аэродромной, Днепровской. Долгорукова, Донецкой, Западной, Товарищеской, Чернозёмной, в переулках Макаренко, Рылеева.























Одно из главных спортивных событий выходных – фестиваль велосипедного спорта «Mad Max» памяти известного липецкого тренера Максима Раилко (0+).

















Фестиваль состоится на Студёновской карьере 24 и 25 августа, начало в 10:00. В первый день пройдут чемпионат России среди любителей и первенство Липецкой области в дисциплине кросс-кантри на коротком круге, а также фан-заезд на 1, 2, 3 и 5 км. На следующий день – чемпионат России среди любителей и первенство области на длинном круге.







24 августа в 10:00 в музейно-выставочном центре (ул. Ленина, 9) откроется выставка Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I» (6+).











Распаковка экспонатов выставки. Видео липецкого краеведческого музея





В Липецке представят раритетные работы из собраний столичного музей имени Андрея Рублёва. Выставка будет радовать липчан до 24 ноября.

Сбор – у путевого домика Петра I (ул. К.Маркса, 1).









В 16:00 покажут сказку «По щучьему велению». Россия, 2023. Режиссёр Александр Войтинский (6+).













Кадр из фильма "По щучьему велению". В главной роли Никита Кологривый







В 18:00 – фантастический блокбастер «Сто лет тому вперёд». Россия, 2024. Режиссёр Александр Андрющенко (12+).





Но и это ещё не всё. В воскресенье в ОЦКНТ устроят показ на большом экране полнометражного мультика «Мини-мишки: Новые приключения». Россия, 2023. Режиссёр Анна Мустафаева (0+).













Стоп-кадр из мультика







Юные липчане перед началом нового учебного года смогут развлечься и «перезагрузить мозги» 25 августа в 13:00 в библиотеке «Эрудит» (9 микрорайон, 18 , кв. 47) во время литературного часа «Современные сказки Кати Матюшкиной» (6+).













Книги Матюшкиной (Тимофеевой)







Достойно завершить выходные можно в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов. 15/3).











Фото vk.com/cgb_liplib48







Песню «Соловей бандит» ему помог исполнить известный липецкий гитарист Дмитрий Филатов. Оператор – Аркадий Свиридов.В субботу, 24 августа, с 10:00 и до окончания ремонта перекроют холодную воду на улицах 9 мая, 2, 4, 6; 9 микрорайон, 45; Авиационной, 2а; А. Лазарева, 10, 12; Западной, 44; М. Расковой, 2а, 2б; Ферросплавной, 2а, 2, 4, 6, 8, 10, 12; Черноземной, 32; на площади Металлургов, 1, 2/1, 2а, 2б, 2в, вл. 2, 3, 4, 4а, 5, 5/1, 5б, 7а; на проспекте Мира, 33, 35, 35а, 36, 38, 40, 42, 44; проезде Бестужева, , 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28.25 августа с 10:00 до конца ремонта перекроют вентили в одном-единственном доме на улице Лутова, 11.24 августа в промежутке с 8:00 до 18:00 отключат электроэнергию на срок до 3-х часов на улицах, Достоевского, Папина, Перова, Студенческий городок, Студёновской, в переулке А.Вилкова, на проезде Героя Советского Союза Е.Потапова.25 августа с 08:00 до 18:00 отключение максимум на 3 часа ждёт жителей улиц Асфальтной, Российской, Фруктовой.Из спортивных мероприятий отметим ещё фестиваль единоборств, который стартует 24 августа в 14:00 на Зелёном острове.Погода пока позволяет пройтись по городу в сопровождении экскурсовода и узнать что-то новое.24 августа в 11:00 липчан ждёт маршрут по улице Зегеля – от Нижнего парка до площади ГероевЛюбителей азарта и просто липчан. Желающий весело провести время, ждут 24 августа в 11:00 в Арт-Пространстве «Модное место» (ул. Космонавтов, 54а).Здесь состоится очередная «Игровая суббота» (12+). В котором гостям предложат попробовать свои силы в настольных играх от клуба «Изумрудный город». Иметь большой опыт в играх вовсе не обязательно – всему научат на месте.Наступившие выходные – настоящий рай для киноманов. В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) 24 августа пройдут мероприятия IX Всероссийской акции «Ночь кино».В 20:30 - военно-историческая драма «Воздух» Россия, 2024. Режиссёр Алексей Герман-младший.Маленькие Кеша, Тучка и их друзья живут в крохотном игрушечном городке, где каждый день с ними происходят какие-то истории. То Лисичка боится скатиться с горки, то воздушный змей застрянет на подсолнухе, то Кеша не хочет умываться, и тогда друзья решают над ним подшутить. И если для взрослых эти проблемы кажутся ерундой, для Мини-мишек они очень и очень серьезные. Но Кеша, Тучка, Лисичка, Валя, Саня, Соня и Цыпа увлеченно и с детским задором будут искать решение проблемы. И обязательно его найдут!25 августа пройдут два сеанса – в 12:00 и в 15:00.Речь пойдёт о творчестве известной писательницы, автора сказочных детективов.В 16:00 здесь начнётся концертная программа «Скоро осень, за окнами август» с участием Елены Каменских и танцевального коллектива «Элегия»