Ромащенко считает, что «Металлург» - сильнейший в лиге, ему об этом сказали пять тренеров

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

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Главный тренер гостей Сергей Передня тоже раскритиковал судейство, но по его мнению пенальти в середине второго тайма должен был быть назначен в ворота «Металлурга».





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