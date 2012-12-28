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Ромащенко считает, что «Металлург» - сильнейший в лиге, ему об этом сказали пять тренеров
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вчера, 21:59

Ромащенко считает, что «Металлург» - сильнейший в лиге, ему об этом сказали пять тренеров

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

После ничьей с дзержинским «Химиком» - 1:1 главный тренер «Металлурга» провёл любопытную пресс-конференцию.

- В лиге мы сильнее всех по футболу, - высказался Ромащенко, - Уже пять тренеров команд-соперниц мне об этом сказали. Но с такой слабой реализацией голевых моментов нам не победить. Налицо проблемы с техникой у футболистов, а технику не в профессиональной команде, а ещё в детских школах. Мы, конечно, отрабатываем на тренировках завершение атак, но пока получается не всё. Матвей Елизаров сегодня один момент реализовал. А второй – не смог. Хотя как можно ударить выше практически с линии вратарской?

Тем не менее, Ромащенко заявил, что продолжает верить в своих футболистов, хотя хотел бы усиления линии атаки.

- Из тех футболистов, которые приезжали к нам на просмотр эти – сильнейшие, - сказал тренер, - Других руководство клуба мне не предлагало.

Спросили у тренера и про уход капитана команды Александра Крикуненко. Ромащенко категорически отверг наличие какого-либо конфликта внутри команды, сказал, что расставание с Крикуненко – это решение руководства клуба. При этом он признал, что другой лидер Артур Арустамян сейчас тренируется с дублем, а не с основной командой.

Крикуненко, к слову, недолго оставался без команды, сегодня стало известно, что он вернулся в белгородский «Салют», который является середняком «дивизиона Б» (по сути – третьей лиги) и за который уроженец Воронежской области выступал до перехода в «Металлург» - в 2021-23 гг. 58 матчей, 5 голов.

Зашла речь и о судействе Максима Скорочкина из Владивостока, который на последних минутах игры имел все основания назначить пенальти в ворота «Химика», но не отреагировал на явную игру рукой.

- Футбольный мир уже давно сошёл с ума, как и весь остальной мир, - заметил тренер, - Поэтому трактовки одних и тех же эпизодов могут быть совершенно разными – была ли отставлена рука, находилась ли она в естественном положении или нет.… Всё отдано на усмотрение судей. Но на наш взгляд, пенальти сегодня арбитр должен был назначать

Главный тренер гостей Сергей Передня тоже раскритиковал судейство, но по его мнению пенальти в середине второго тайма должен был быть назначен в ворота «Металлурга».



- С липчанами нам пришлось тяжело, - признал тренер, - Уровень единоборств у вашей команды был выше, чем у нас, особенно во втором тайме. Поэтому нам забили один мяч, плюс несколько раз простили. Правда, и мы тоже создавали моменты. Ничья, на мой взгляд – закономерный результат.
Футбол
«Металлург»
Максим Ромащенко
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