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Спорт
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вчера, 14:23
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Капитан покинул «Металлург»
пришла потеря, откуда её не ждали.
По словам представителей клуба, игрок сам вышел с предложением разорвать контракт по обоюдному согласию, объяснив это психологической усталостью.
«Сталевары» стартовали в новом сезоне неважно и в первых 4-х играх набрали лишь одно очко. На эти показатели повлияли и результативные ошибки самого Крикуненко – в Пятигорске (1:2) и в домашней игре с ульяновской «Волгой» (0:1). После них футболист, вероятно, засомневался в себе.
По нашей информации, в клубе пытались уговорить Крикуненко остаться, но в итоге пошли навстречу. Всё потому, что на позиции центрального защитника сейчас приличный выбор футболистов – Павел Ходеев, Роман Ткачук, Иван Лапшов, Илья Коротких.
Александр Крикуненко сообщил GOROD48, что конкретных вариантов продолжения карьеры у него пока нет.
- Пока подумаю. Дальше будет видно, - ответил футболист.
У Крикуненко есть ещё пара недель на поиск новой команды до закрытия трансферного окна в российском футболе. Если не успеет уложиться, то путь останется только один – в Медиалигу.
Александр Крикуненко перешёл в «Металлург» прошлым летом. Сыграл за «сталеваров» 39 матчей, забил 2 гола, получил 6 желтых и одну красную карточку.
До этого уроженец Воронежа выступал за белгородский «Салют», омский «Иртыш», «СКА-Ростов», новомосковский «Химик-Арсенал».
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