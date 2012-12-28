Капитан покинул «Металлург»

пришла потеря, откуда её не ждали.

ФК «Металлург» объявил о расставании с капитаном команды 26-летним центральным защитником Александром Крикуненко.По словам представителей клуба, игрок сам вышел с предложением разорвать контракт по обоюдному согласию, объяснив это психологической усталостью.«Сталевары» стартовали в новом сезоне неважно и в первых 4-х играх набрали лишь одно очко. На эти показатели повлияли и результативные ошибки самого Крикуненко – в Пятигорске (1:2) и в домашней игре с ульяновской «Волгой» (0:1). После них футболист, вероятно, засомневался в себе.По нашей информации, в клубе пытались уговорить Крикуненко остаться, но в итоге пошли навстречу. Всё потому, что на позиции центрального защитника сейчас приличный выбор футболистов – Павел Ходеев, Роман Ткачук, Иван Лапшов, Илья Коротких.Александр Крикуненко сообщил GOROD48, что конкретных вариантов продолжения карьеры у него пока нет.- Пока подумаю. Дальше будет видно, - ответил футболист.У Крикуненко есть ещё пара недель на поиск новой команды до закрытия трансферного окна в российском футболе. Если не успеет уложиться, то путь останется только один – в Медиалигу.Александр Крикуненко перешёл в «Металлург» прошлым летом. Сыграл за «сталеваров» 39 матчей, забил 2 гола, получил 6 желтых и одну красную карточку.До этого уроженец Воронежа выступал за белгородский «Салют», омский «Иртыш», «СКА-Ростов», новомосковский «Химик-Арсенал».