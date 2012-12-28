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Спорт
2137
вчера, 14:23
7

Капитан покинул «Металлург»

пришла потеря, откуда её не ждали.

ФК «Металлург» объявил о расставании с капитаном команды 26-летним центральным защитником Александром Крикуненко.

По словам представителей клуба, игрок сам вышел с предложением разорвать контракт по обоюдному согласию, объяснив это психологической усталостью.

«Сталевары» стартовали в новом сезоне неважно и в первых 4-х играх набрали лишь одно очко. На эти показатели повлияли и результативные ошибки самого Крикуненко – в Пятигорске (1:2) и в домашней игре с ульяновской «Волгой» (0:1). После них футболист, вероятно, засомневался в себе.

По нашей информации, в клубе пытались уговорить Крикуненко остаться, но в итоге пошли навстречу. Всё потому, что на позиции центрального защитника сейчас приличный выбор футболистов – Павел Ходеев, Роман Ткачук, Иван Лапшов, Илья Коротких.

Александр Крикуненко сообщил GOROD48, что конкретных вариантов продолжения карьеры у него пока нет.

- Пока подумаю. Дальше будет видно, - ответил футболист.

У Крикуненко есть ещё пара недель на поиск новой команды до закрытия трансферного окна в российском футболе. Если не успеет уложиться, то путь останется только один – в Медиалигу.

Александр Крикуненко перешёл в «Металлург» прошлым летом. Сыграл за «сталеваров» 39 матчей, забил 2 гола, получил 6 желтых и одну красную карточку.

До этого уроженец Воронежа выступал за белгородский «Салют», омский «Иртыш», «СКА-Ростов», новомосковский «Химик-Арсенал».
Футбол
«Металлург»
Александр Крикуненко
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Комментарии (7)

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Как гость
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Старый фанат
вчера, 19:36
Невелика потеря.
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Гость
вчера, 17:22
Не надо приглашать игроков которых выбросили другие команды.
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Профсоюз
вчера, 15:32
Это не Титаник, эта дырявая резиновая лодка
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Капитан
вчера, 14:47
тонет вместе с кораблем..
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ХА
вчера, 14:42
в Липецке есть футбол? вы серьезно?
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Логично
вчера, 14:38
С Титаника побежали... даже капитан
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Лунный трактор
вчера, 14:35
Саша, не надо печалиться... Авось никто (90% болельщиков) и не знает где ты играешь. Подумаешь "Металлург"... Играй, корми семью, если есть.
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