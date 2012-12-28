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сегодня, 16:01
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37-летний водитель «Мерседеса» насмерть сбил 82-летнего пешехода: дело дошло до суда

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Липецке передано в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя села Кулешовка, который 30 сентября прошлого года на улице Гагарина на автомобиле «Мерседес-Бенц Е280» насмерть сбил 82-летнего пешехода.

По данным следствия, водитель ехал со скоростью, превышавшей установленное ограничение, что не обеспечивало возможности постоянного контроля над движением автомобиля, и сбил переходившего проезжую часть 82-летнего мужчину.

Пенсионер скончался на месте ДТП. Причинами его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и множественные переломы.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия водитель полностью признал свою вину. Теперь его ждёт суд по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция этой статьи — до 5 лет лишения свободы.
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Комментарии (2)

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Пенс с 1994 г
сегодня, 16:39
Пожизненно лишить прав и конфисковать имущество полностью. А на Зону отправлять не нужно, если он спец, а не бездельник. Это мое мнение.
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Надо бы
сегодня, 16:12
еще конфисковать автомобиль ! Автомобиль - орудие убийства .
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