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Происшествия
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52 минуты назад
Соседи поссорились из-за шума: дошло до поножовщины
Один был тяжело ранен, второй отправился в колонию на 2 года 9 месяцев.
Как рассказали GORORD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт произошёл рано утром в общежитии — доме №11 по улице Орджоникидзе в Ельце.
26 апреля прошлого года в период с 06:30 до 07:08 соседи поссорились из-за шума. И пьяный мужчина решил утихомирить своего оппонента, нанеся ему удар кухонным ножом в живот.
Здоровью раненого был причинён тяжкий вред: нож вошёл в брюшную область справа.
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