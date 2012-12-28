Соседи поссорились из-за шума: дошло до поножовщины

Один был тяжело ранен, второй отправился в колонию на 2 года 9 месяцев.

Елецкий городской суд приговорил мужчину к двум годам девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за поножовщику на общей кухне. Мужчину осудили по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».Как рассказали GORORD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт произошёл рано утром в общежитии — доме №11 по улице Орджоникидзе в Ельце.26 апреля прошлого года в период с 06:30 до 07:08 соседи поссорились из-за шума. И пьяный мужчина решил утихомирить своего оппонента, нанеся ему удар кухонным ножом в живот.Здоровью раненого был причинён тяжкий вред: нож вошёл в брюшную область справа.