Выходные в Липецке: музыкальный кавер, футбол, триатлон и где перекроют движение

Представляем вам программу уикенда.

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В Липецке ожидается по-настоящему летняя погода. Осадков на выходных не будет, а температура в субботу составит 26-28 градусов, в воскресенье – 29-31 градус.









В субботу, 17 августа, с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 9 микрорайон, 45; Авиационной, 2а; Западной, 44; Черноземной, 32. Кроме того закрутят вентили в частном секторе на улицах 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной,Днепровской. Донецкой, Западной, Товарищеской. Чернозёмной, в переулках Макаренко и Рылеева.









17 августа в промежутке с 8:00 до 18:00 на срок до 3-х часов отключат электричество на улицах 8 Марта, Барашева, Коммунальной, Моршанской, Неделина, Папина, Первомайской, Союзной, Толстого, У.Громовой, Физкультурной, Энергостроителей, на площадях Коммунальной и Победы, на проспекте Победы, в гаражном кооперативе «Лада».









На выходных липчан ждёт грандиозное спортивное мероприятие – «Липецкий триатлон. Зелёный остров».Сотни «железных людей» будут плыть, ехать на велосипеде и бежать. Стартуя и финиширую на Зелёном острове, там же пройдёт насыщенная культурная программа, посетить которую может любой желающий.















Подробности можно узнать здесь





Пока стоит хорошая погода липчан и гостей города ждут на экскурсии по историческим местам. 17 августа в 12:00 экскурсовод проведёт желающих по центру Липецка с программой «По бывшей улице Дворянской» (6+). Вы узнаете многое из истории Липецка XVIII – XIX веков.









17 августа в 16:00 галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зелегя, 1) приглашает на вечер настольных игр (12+).









В субботу в 20:00 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся вечер импровизации от Клуба Липецкой комедии (18+). Комики придумывают и играют сценки, отталкиваясь лишь от вводных, которые им дают зрители.















Фото Михаила Савенкова. vk.com/lipstandup











Сеансы 17 августа и 18 августа в 12:00 и в 15:00.

В субботу липецкий «Металлург» принимает возмутителя спокойствия в «Серебряной» подгруппе «Химик» из Дзержинска. Игра на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) начнётся 17 августа в 16:00, а предматчевая «фан-зона» с конкурсами, розыгрышами призов, аквагримом, диджеем и т.д. – на час раньше.









Вы уже привыкли, что в начале нашей рубрики мы пытаемся поднять липчанам настроение творчеством местных артистов. Сегодня представляем клип Ольги Артамоновой и Сергея Орлова на известную песню «Я не могу сказать». Режиссёр и оператор Аркадий Свиридов, съемка сверху Дмитрия Дмитриева.В воскресенье, 18 августа, с 10:00 о до конца ремонта лишат удобств дома на улицах Елецкой, 8а; Прудной, 2; а также частный сектор на улицах 9 января, Городовикова, Елецкой, Жактовской, Лескова, Медицинской, Минской, Павлова Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Технической, Ударников, в переулке Узорном.19 августа с 8:00 до 18:00 та же участь не более 3-х часов ждёт жителей улиц Адмирала Макарова, Невского, Прокатной, а также проспекта Мира.Из минусов – движение в городе перекрою. 17 августа уже в 5 утра закрыли для движения дороги в районе Набережной, по улице 50 лет НЛМК, Неделина.Это внесёт коррективы в движение автобусов 8, 12, 17, 28, 325, 40, 308к, 317, 321, 332, 343. К привычной схеме маршрутов они вернутся в 14:00.18 августа с 05:00 до 12:00 закроют движение в районе набережной реки Воронеж, у «Ленты», на улицах Неделина и Маяковского. Из-за этого немного изменится маршрут движения автобусов № 8, 17, 33, 33а, 40, 308к, 317, 321, 325, 332, 343.Сбор у Христо-Рождественского собора на Соборной площади. Участие бесплатное.17 августа с 12:00 в течение 4-х часов будет проходить фестиваль «Помидорная феерия» (6+).Гости смогут не только попробовать томаты, приобрести семена и свежий урожай, но и проявят себя в таких дисциплинах, как помидороведение (кто больше знает о помидорах), конкурсе «Мичурин-томат», в котором будет три номинации – на самый большой принесённый с собой помидор, причудливую и, наоборот, идеальную форму.Липчан ждут мастер-классы и концерт «Музыкальное ассорти» от Алексанедры (Шурлик) Катун.На повестке дня игры «Объяснярий» и «Тако, кот, коза, сыр, пицца». В случае необходимости гостям расскажут правила и всему научат.Областной центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжает показывать классные фильмы и мультики. На выходных можно посмотреть свежий фильм. Россия, 2024. Фантастика. Режиссёр Филипп ДмитриевСамым обычным новосибирским школьникам судьба приготовила сюрприз — оказаться в эпицентре противостояния инопланетянам.Нериюс Манкус, Аркадий Тимофеев, Ксения Юнусова, Кристина Фогель.Футбол в Липецке – вновь праздник и народ на трибуны потихоньку возвращаемся. Хотется верить, и что команда сегодня не подведёт.