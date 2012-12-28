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вчера, 16:11
15

Из Липецкой области в зарубежные страны вывезли 30 кошек и собак

Липчане оформляли документы для вывоза питомцев в Абхазию, Грузию, Турцию, Израиль, Тунис, Канаду, США, Южную Корею и Финляндию.

С начала года около 30 домашних животных: кошек и собак вывезли из Липецкой области за пределы России: липчане оформляли документы для вывоза питомцев в Абхазию, Грузию, Турцию, Израиль, Тунис, Канаду, США, Южную Корею и Финляндию. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

«Оформление предварительной заявки через систему предварительного оформления экспортных ветеринарных сертификатов ГИС «E-cert» позволит владельцам животных сократить время оформления, так как вся необходимая информация вносится владельцем животного заблаговременно и государственный инспектор при прибытии владельца в пункт пропуска проверяет правильность внесенных данных и распечатывает сертификат», — отмечают в Россельхознадзоре.

Путешествующим с домашними питомцами за границу напоминают о том, что с 16 сентября 2024 года для вывоза всех плотоядных питомцев, таких как кошки, собаки и хорьки в страны ЕС, необходимо пройти тест и получить протокол исследования на определение титров антител к бешенству. Такие исследования проводятся в аккредитованной лаборатории.
животные
собака
кошка
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Комментарии (15)

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zzloyzz
57 минут назад
Свою кошку подобрал на улице года 3 назад. Где она путешествовала до этого мне неизвестно.
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Красный
сегодня, 06:04
Хорошо быть кошкой или собакой наших чиновников. Кормят до пуза, возят за границу, плохо быть человеком...
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Липчанка
вчера, 23:50
Везет им
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Дожили !
вчера, 23:03
Даже собак вывозят ! Можем без собак остаться !
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Да
вчера, 22:55
Мы с котом везде вместе ездим. Куда ж без этой наглой кошачьей морды?
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Нн
вчера, 21:42
Надо законодательно обязать всем выезжающим за пределы области забрать с собой собаку или кота и тогда проблема бродячих животных будет решена .
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Ромео78
вчера, 19:06
Всё своё вожу с собой)))
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Местный
вчера, 17:23
А думаю, куда наш Волчёк с Матырского делся. Оказывается эмигрировал...
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птичница
вчера, 17:17
А голубей почему никто не вывозит?
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Житель
вчера, 17:08
Хоть бы их всех вывезли !
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