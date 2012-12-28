Из Липецкой области в зарубежные страны вывезли 30 кошек и собак

Липчане оформляли документы для вывоза питомцев в Абхазию, Грузию, Турцию, Израиль, Тунис, Канаду, США, Южную Корею и Финляндию.

С начала года около 30 домашних животных: кошек и собак вывезли из Липецкой области за пределы России: липчане оформляли документы для вывоза питомцев в Абхазию, Грузию, Турцию, Израиль, Тунис, Канаду, США, Южную Корею и Финляндию. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.«Оформление предварительной заявки через систему предварительного оформления экспортных ветеринарных сертификатов ГИС «E-cert» позволит владельцам животных сократить время оформления, так как вся необходимая информация вносится владельцем животного заблаговременно и государственный инспектор при прибытии владельца в пункт пропуска проверяет правильность внесенных данных и распечатывает сертификат», — отмечают в Россельхознадзоре.Путешествующим с домашними питомцами за границу напоминают о том, что с 16 сентября 2024 года для вывоза всех плотоядных питомцев, таких как кошки, собаки и хорьки в страны ЕС, необходимо пройти тест и получить протокол исследования на определение титров антител к бешенству. Такие исследования проводятся в аккредитованной лаборатории.