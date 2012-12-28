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Общество
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вчера, 16:11
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Из Липецкой области в зарубежные страны вывезли 30 кошек и собак
Липчане оформляли документы для вывоза питомцев в Абхазию, Грузию, Турцию, Израиль, Тунис, Канаду, США, Южную Корею и Финляндию.
«Оформление предварительной заявки через систему предварительного оформления экспортных ветеринарных сертификатов ГИС «E-cert» позволит владельцам животных сократить время оформления, так как вся необходимая информация вносится владельцем животного заблаговременно и государственный инспектор при прибытии владельца в пункт пропуска проверяет правильность внесенных данных и распечатывает сертификат», — отмечают в Россельхознадзоре.
Путешествующим с домашними питомцами за границу напоминают о том, что с 16 сентября 2024 года для вывоза всех плотоядных питомцев, таких как кошки, собаки и хорьки в страны ЕС, необходимо пройти тест и получить протокол исследования на определение титров антител к бешенству. Такие исследования проводятся в аккредитованной лаборатории.
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