На площади Победы не горят фонари и не работают камеры уличного наблюдения

Проблема — в бесхозяйной электросети, которую в свое время построила «Пятёрочка».

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«Пятёрочка» выручает, но не всегда. Например, обустроенная много лет назад этой торговой сетью часть площади Победы в Липецке осталась без уличных светильников и камер уличного наблюдения. Нет, сами светильники и камеры на месте, на установленных «Пятёрочкой» опорах, но они давно не работают.— Все питающих их кабели перебиты. По сути, мы имеем мертвую зону в одном из самых оживленных мест Липецка, как по камерам наблюдения, так и по освещению, — рассказали GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.Изначально уличное освещение и видеокамеры были запитаны из магазина «Пятёрочка» на площади Победы, 5. Сейчас от этой локальной сети, как говорят в администрации города, ритейлер открещивается. По факту эта сеть — бесхозяйная, во множестве мест перебитая. И это — очередное лыко в строку того, что одна из главных площадей Липецка являет собой унылое зрелище: лишь со стороны магазина «Меркурий» она выглядит пристойно. С трех других вокруг стелы Победы полно бед.