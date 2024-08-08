После первого этапа гидравлических испытаний в Липецке без горячей воды остаются 33 многоэтажки
Обокравшего продуктовый магазин и столовую мужчину нашли по оставленным следам крови и отпечаткам пальцев
Общество
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сегодня, 13:31
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На площади Победы не горят фонари и не работают камеры уличного наблюдения
Проблема — в бесхозяйной электросети, которую в свое время построила «Пятёрочка».
— Все питающих их кабели перебиты. По сути, мы имеем мертвую зону в одном из самых оживленных мест Липецка, как по камерам наблюдения, так и по освещению, — рассказали GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.
Изначально уличное освещение и видеокамеры были запитаны из магазина «Пятёрочка» на площади Победы, 5. Сейчас от этой локальной сети, как говорят в администрации города, ритейлер открещивается. По факту эта сеть — бесхозяйная, во множестве мест перебитая. И это — очередное лыко в строку того, что одна из главных площадей Липецка являет собой унылое зрелище: лишь со стороны магазина «Меркурий» она выглядит пристойно. С трех других вокруг стелы Победы полно бед.
заросший кустарником и деревьями котлован на месте кинотеатра «Спутник»
тонущий при каждом дожде пешеходный переход у «Меркурия» и рассекающие никуда не уходящую воду машины на кольцевой развязке
провалы асфальта и плитки на тротуарах у ТЦ «Уют», «Подарочный», «Победа», вечные раскопки «Квадры»
торговля трусами, молоком, консервами и какой-то просрочкой «местными производителями»
страшный подземный переход у Центрального рынка
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