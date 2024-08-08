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сегодня, 13:31
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На площади Победы не горят фонари и не работают камеры уличного наблюдения

Проблема — в бесхозяйной электросети, которую в свое время построила «Пятёрочка».

«Пятёрочка» выручает, но не всегда. Например, обустроенная много лет назад этой торговой сетью часть площади Победы в Липецке осталась без уличных светильников и камер уличного наблюдения. Нет, сами светильники и камеры на месте, на установленных «Пятёрочкой» опорах, но они давно не работают.

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— Все питающих их кабели перебиты. По сути, мы имеем мертвую зону в одном из самых оживленных мест Липецка, как по камерам наблюдения, так и по освещению, — рассказали GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.

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Изначально уличное освещение и видеокамеры были запитаны из магазина «Пятёрочка» на площади Победы, 5. Сейчас от этой локальной сети, как говорят в администрации города, ритейлер открещивается. По факту эта сеть — бесхозяйная, во множестве мест перебитая. И это — очередное лыко в строку того, что одна из главных площадей Липецка являет собой унылое зрелище: лишь со стороны магазина «Меркурий» она выглядит пристойно. С трех других вокруг стелы Победы полно бед.

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заросший кустарником и деревьями котлован на месте кинотеатра «Спутник»

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тонущий при каждом дожде пешеходный переход у «Меркурия» и рассекающие никуда не уходящую воду машины на кольцевой развязке

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провалы асфальта и плитки на тротуарах у ТЦ «Уют», «Подарочный», «Победа», вечные раскопки «Квадры»

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торговля трусами, молоком, консервами и какой-то просрочкой «местными производителями»

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страшный подземный переход у Центрального рынка
площадь Победы
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Комментарии (5)

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Сначала новые
ГОСТЬ53
6 минут назад
А отчеты все красивее и красивее
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Житель
23 минуты назад
То есть Пятерочка какое-то время брала на себя работу муниципалитета, и это муниципалитет устраивало. Он понимал, что он там не освещает ничего, но Пятерочка закрывает эту тему - и хорошо. А когда Петерочка перестала делать работу муниципалитета, вдруг оказалась еще и виноватой. Прикольно.
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Северный кореец.
28 минут назад
Ютуб тоже отключили.
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Патриот
40 минут назад
Всё будет лучше и лучше.
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Даа
45 минут назад
в липецке 90-ые никуда не уходили
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