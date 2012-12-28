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сегодня, 18:17
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В одной из липецких колоний выявили и обезвредили экстремистскую ячейку

Членами криминального сообщества были 14 человек. 

Полиция Липецкой области расследует уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии, а также об организации в региональном исправительном учреждении деятельности экстремистской ячейки, участии в ней и её финансировании.

Под следствием в данный момент находятся 14 человек в возрасте от 22 до 46 лет, отбывающие наказание в исправительной колонии Липецкой области.
«Следствием установлено, что в ноябре 2020 года 41-летний мужчина, осуждённый за совершение разбойного нападения, находясь в местах лишения свободы, стал осуществлять деятельность запрещённого на территории Российской Федерации криминального движения и вовлёк в него 13 заключённых. При этом восемь из членов экстремисткой организации при активном участии лидера были наделены правами так называемых «смотрящих». Они отвечали за пропаганду преступной идеологии, извлечение имущественных и неимущественных выгод, а также хранение и распределение материальных ценностей среди единомышленников. В результате следственных действий у фигурантов было изъято свыше 200 предметов, подтверждающих их причастность к деятельности криминального движения, в том числе экстремистская символика. Противоправная деятельность злоумышленников была выявлена, задокументирована и пресечена сотрудниками ФСИН России и ФСБ России и их областных подразделений, а также региональных УМВД России и Росгвардии. Расследование уголовных дел, возбуждённых по статье 210.1, части 1 статьи 282.2 и части 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, продолжается», – сообщили в УМВД России по Липецкой области.
экстремизм
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
31 минуту назад
Совсем обнаглели!!
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вася
56 минут назад
бессовестные, как им не стыдно, особенно главарь единомышленников по совокупности
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Фунтик
сегодня, 18:55
Е моё
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да уж
сегодня, 18:46
Наказать их покровителей в колонии.
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Да уж
сегодня, 20:01
Это точно.
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