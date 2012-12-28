Липчанин задержан за убийство в Сочи

Трое туристов забили до смерти своего собутыльника на пляже поселка Вардане

Следственным Комитетом по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (убийство по не осторожности) в отношении жителя Липецка и двух тверичанок.В рамках расследования следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю уголовного дела в отношении двух жительниц Твери и их знакомого из Липецкой области, фигурантам предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 49-летнего мужчины (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и по ходатайству следователя они заключены под стражу.— По данным следствия, ночью 31 июля 2024 года обвиняемые и их знакомый находились возле железной дороги в районе центрального пляжа поселка Вардане Лазаревского района Сочи, где употребляли алкогольные напитки. В ходе распития спиртного 49-летний мужчина стал оказывать знаки внимания одной из женщин, в результате чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта фигуранты втроём избили знакомого, нанеся ему множественные удары руками и ногами в область головы и тела, и скрылись с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, его тело было обнаружено на следующее утро местными жителями. В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение и по ходатайству следователя, судом они заключены под стражу, — сообщили в краевом СКР.