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сегодня, 08:37
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Липчанин задержан за убийство в Сочи

Трое туристов забили до смерти своего собутыльника на пляже поселка Вардане

Следственным Комитетом по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (убийство по не осторожности) в отношении жителя Липецка и двух тверичанок.

В рамках расследования следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю уголовного дела в отношении двух жительниц Твери и их знакомого из Липецкой области, фигурантам предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 49-летнего мужчины (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и по ходатайству следователя они заключены под стражу.

— По данным следствия, ночью 31 июля 2024 года обвиняемые и их знакомый находились возле железной дороги в районе центрального пляжа поселка Вардане Лазаревского района Сочи, где употребляли алкогольные напитки. В ходе распития спиртного 49-летний мужчина стал оказывать знаки внимания одной из женщин, в результате чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта фигуранты втроём избили знакомого, нанеся ему множественные удары руками и ногами в область головы и тела, и скрылись с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, его тело было обнаружено на следующее утро местными жителями. В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение и по ходатайству следователя, судом они заключены под стражу, — сообщили в краевом СКР.
Убийство
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Комментарии (19)

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Партработник
сегодня, 12:09
У синерылых, да если ещё они под стаканом просыпается инстинкт, искра пробегает и они в этот момент очень опасны.
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Ельчанин
сегодня, 11:38
Мой город существует с 1146 года. На месте Липецка тогда еще чудь в это время всякая по болотам прыгала. Любой нормальный ельчанин, усманец, грязинец, лебедянец, данковчанин и т.д. - липчанином себя не считает и считать не будет
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Римлянин
48 минут назад
на колени смерд ! мой город древнее твоего ! Упал на землю быстро при виде господина
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Лебедянец
сегодня, 10:03
Это я чо, липчанин? Ух ты, не знал!
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Эээ
сегодня, 10:24
Ты - житель Липецкой области!!! Когда Лебедянь будет областным цетром, тогда тебя будут жителем Лебедянской области называть. "Грамотеи"!
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Лебедянец
сегодня, 10:48
Ты - житель Липецкой области!!! Когда Лебедянь будет областным цетром, тогда тебя будут жителем Лебедянской области называть. "Грамотеи"! То есть я не лебедянец? Я что-то запутался..
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Коммунист
сегодня, 09:06
Советские люди.... Их не изменить
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Жора П
сегодня, 10:24
От советского за 40 лет ничего не осталось Раньше хоть что-то читали, строили, такими глупыми не были
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Политик
сегодня, 09:04
надо поймать в Липецке какого- нибудь сочинца и потом обменять его на нашего
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Сочинский гидрометцентр
сегодня, 11:03
В курортный сезон местным сложно выбраться из города дефицит билетов
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zzloyzz
сегодня, 09:00
Курортный роман - это самый серьезный роман, среди несерьезных романов.
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Знай
сегодня, 08:52
наших липецких!
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Коренной Липчанин
сегодня, 08:46
А давно житель области липчанином стал?
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fed
сегодня, 08:57
Всегда жители областей называются по названиям столиц регионов.
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Коренной Липчанин
сегодня, 09:20
Всегда жители областей называются по названиям столиц регионов. Серьёзно? То есть житель Серпухова это москвич?
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В.В.
6 минут назад
Серьёзно? То есть житель Серпухова это москвич? Стесняюсь спросить, а как называют жителя Катманду?))
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Баба Нюра
сегодня, 09:48
Серьёзно? То есть житель Серпухова это москвич? Серпухов, это Московская область, отдельный субъект РФ, г. Москва-другой субъект РФ, житель г. Серпухов будет жителем Московской области.
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Ага
сегодня, 09:55
Серпухов, это Московская область, отдельный субъект РФ, г. Москва-другой субъект РФ, житель г. Серпухов будет жителем Московской области. А житель Россоши будет воронежец. Ясно, чё... Ох уж, этот ЕГЭ.
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