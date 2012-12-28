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Статистика: бензин в Липецкой области снова дорожает, цена на АИ-98 подскочила сразу на 1,4%
Общество
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сегодня, 14:45
Статистика: бензин в Липецкой области снова дорожает, цена на АИ-98 подскочила сразу на 1,4%
Бензин в Липецкой области продолжает дорожать. Негативную тенденцию подтвердили данные мониторинга цен на бензин Липецкстата за последнюю неделю, с 23 по 29 июля.
Увеличение стоимости оказалось самым заметным, как и в предыдущие две недели, на бензин марки АИ-98 и выше – он подорожал сразу на 1,4% (предыдущий рост составил 0,9%). Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,5%, АИ-95 – на 0,7%. Дизельное топливо выросло в цене на 0,4%.
Так, средняя стоимость бензина на 29 июля составила в Липецкой области 55,33 рубля (неделей ранее – 55,03 рубля). Бензин марки АИ-92 подорожал с 52,18 рубля до 52,33 рубля, АИ-95 — до 57,43 рубля (было 57,02 рубля), АИ-98 и выше — с 73,20 рубля до 74,19 рубля. Цены на дизель выросли до 61,96 рубля (неделей ранее цена составляла 61,73 рубля).
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