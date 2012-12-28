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Общество
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сегодня, 08:06
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В Липецке 63-летний мужчина обворовал спящего на остановке 60-летнего липчанина
Добычей немолодого воришки стали телефон и связка ключей
Нет доступных к воспроизведению файлов– В отдел полиции №2 с заявлением о хищении сотового телефона и связки ключей обратился 60-летний гражданин. Потерпевший пояснил, что 7 июля в вечернее время он заснул на лавочке на остановке общественного транспорта. Когда мужчина проснулся, то не обнаружил пакет с телефоном и ключами. Причиненный материальный ущерб оценил в 20 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска в результате проведенных оперативных мероприятий и изучения видео с камер уличного наблюдения, установили личность подозреваемого. Им оказался 63-летний житель областного центра. Следствием установлено, что подозреваемый, проходя мимо остановки, обратил внимание на спящего на лавочке мужчину и забрал пакет. Ключи он выбросил, а телефон продал третьему лицу за 2 тысячи рублей, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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