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вчера, 15:40
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Липецкие школьники напрочь отказываются от вареной рыбы и говяжьей печени

На организацию школьного питания в новом учебном году департамент образования мэрии выделил 309 млн рублей, не увеличив цену содержания тарелки по сравнению с августом прошлого года.

Департамент образования администрации Липецка объявил конкурс на организацию питания школьников в новом учебном году. Поставки питания в 44 общеобразовательные учреждения, в которых детей кормят централизованно, разбили на пять лотов с общей начальной ценой контрактов на 309 775 000 рублей (в прошлом году централизованно кормили детей в 47 школах, но из-за того, что в 1-й гимназии, 33-й и 46-й школах начались капитальные ремонты, они заключат прямые договоры с поставщиками питания на срок ремонта).

Несмотря на инфляцию, ценник на школьные завтраки и обеды остался прежним, годовой давности. Что удивительно с учетом даже официального уровня продуктовой инфляции (по данным Росстата, она составила по отношению июня этого года к июню прошлого — 9,81%). Так, учеников начальной школы будут по прежнему кормить на 80 рублей в день. Льготников — на 112 и 139 рублей. Меню учеников 5-11 классов будет разным: от 20 рублей (сок и печенька для тех, кто отказался от горячего питания) до 139 рублей для льготных категорий.

Липецкие школьники, кстати, крутят носом. По словам ответственных за их питание чиновников, они напрочь отказываются от вареной рыбы и говяжьей печени на обед. Рыбу, например, они хотят есть исключительно маринованную. А чем заменить ценную с точки зрения питательной ценности печень? В таблицах замены одних продуктов на другие, какие есть в техническом задании, вариантов с этим субпродуктом нет. Есть возможность переиграть говядину. Сто граммов такого мяса можно заменить на 116 граммов той же ненавистной для детей печени, на 96 — крольчатины, на 97 — курятины, на 125 — трески, на 120 — творога 9% жирности, на 97 — баранины, на 104 — конины, на 95 — лосятины, на 104 — оленины или на 120 граммов мясных консервов.

А что же любят школьники кроме чипсов и газировки, которые запрещены Роспотребнадзором для школьных буфетов? Оказывается, мясные фрикадельки и котлеты. Пюрешка с котлеткой заходит на ура. Как, кстати, и первые блюда — супы и борщи.

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В перечень продуктов, используемых при оказании услуг по организации питания, входят 107 позиций. Он начинается с «абрикос свежих», а заканчивается отнюдь не ожидаемым чаем, а «крупой манной». А вы знаете, что детям положены брусника, брюссельская капуста, свежие нектарины, натуральный мед?

В школьные столовые, согласно техническому заданию к торгам, не допускаются продукты без маркировки, с истекшими сроками годности и признаками недоброкачественности (например, вздутые консервы, деформированные или ржавые банки), не прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу мясо, птица и рыба, яйца с загрязненной или поврежденной скорлупой, загрязненная различными примесями или амбарными вредителями бакалея. Школьникам не дают кремовые пирожные и торты, макароны по-флотски и макароны с рубленым яйцом, грибы, сырокопчености, жареное во фритюре, окрошки и холодные супы, яичницу-глазунью, паштеты, блинчики с мясом и с творогом. Часто дети не едят блюда только потому, что они нее сдобрены специями. В школьных столовых на них табу: на уксус, горчицу, хрен, острый перец, кетчупы, майонез. Также запрещены все гидрогенизированные масла и жиры, маргарин, пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое масло, молочная продукция на основе растительных жиров.

Напомним, что в прошлом году победившие на августовском конкурсе операторы удивили заказчика: школьное питание тогда подешевело почти на треть! И это при худеющем-то рубле, при неизбежном росте цен на продовольствие. И те торги были конкурентными. Более того, их пытались оспорить. Это сделал индивидуальный предприниматель Захиджон Тожибаев, который счел избыточными требования заказчика к наличию стажа работы на кейтеринговом рынке, но УФАС по Липецкой области его жалобу признал необоснованной. Победителями тогда стали уже известные департаменту образования местные кейтеринговые компании: «Мастер провиант» и «Ника плюс». Их руководство успокоило чиновников и депутатов заявлением, что падение закупок не скажется на качестве и содержимом школьной тарелки, поскольку обе компании пользуются услугами регионального распределительного центра, что снижает закупочную цену на фрукты, овощи, бакалею, молочные и мясные продукты, произведенные в Липецкий области. И действительно, прошлый учебный год прошел без громких скандалов.

Чего ждать от конкурса на организацию школьного питания в этом августе?

— Мы уменьшили количество лотов в этот раз, сбили в них школы, удобные кейтеринговым компаниям по логистике. Конечно, нам бы хотелось иметь дело с уже известными нам, проверенными компаниями, но повлиять на результаты конкурса мы, конечно, не можем. Добавлю, что это — не торги. Для нас не главное, кто готов сбить цену. Поэтому мы сделали условием участия в конкурсе наличие у его участников документов, подтверждающих у них наличие опыта оказания услуг общественного питания или поставки пищевых продуктов, исполненные договора, акты приемки оказанных услуг или поставленных товаров по ранее исполненным контрактам, — сказала GOROD48 председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова.

Результаты конкурса, впрочем, могут удивить организаторов, ведь одна из проверенных кейтеринговых компаний, «Мастер Провиант», за несколько дней внезапно для мэрии Липецка отказалась кормить детей в школьных лагерях. В итоге департаменту пришлось на ходу менять условия питания в лагерях с дневным пребыванием: из тех школ, где невозможно было организовать полный цикл приготовления пищи, учеников водили в школы, где это возможно. Почему это произошло? По словам чиновников, руководитель компании «Мастер Провиант» сообщил, что теперь у него иные приоритеты.
школьное питание
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Комментарии (79)

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Как гость
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Иринп
вчера, 23:08
Считаю, что ребенок должен есть дома. За это отвечаем мы -родители. Слишком много внимания уделяется школьному питанию. Я отправляю ребенка учиться, а не есть
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уверены?
вчера, 23:55
Так дело в том, что ребенок находится вне дома с 7:30 до примерно 14:30. Он должен все это время на домашнем завтраке продержаться? Не очень-то хорошо для пищеварительной системы. Особенно когда это регулярно происходит. Со временем приведет к проблемам со здоровьем.
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Гостья
вчера, 21:47
У меня кот вареный минтай не жрёт. Только треску или пикшу. Купите детям нормальную рыбу. И не перемороженную или заветренную, старую и жёлтую, а штучной заморозки. Рыба нужна и полезна для детей. Там кальций.
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Та ещё собака
вчера, 21:34
Животные в реке "Воронеж" купаются )
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австралийский бассейн
вчера, 21:20
Они ещё во мне и собак купают,а иногда и кенгуру...
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Липчанин
вчера, 20:58
В советских школьных столовых всегда очень вкусно кормили. Не то что, вот это вот всё, что сейчас.
Ответить
Липчанин
вчера, 20:49
В советских школьных столовых всегда очень вкусно кормили. Не то что, вот это вот всё, что сейчас.
Ответить
Вообще никогда
вчера, 20:42
ничего не ел в хвалёной советской школьной столовой. Не вижу проблемы ничего не есть и в нынешней.
Ответить
Таточка
вчера, 20:53
Ела всё, кроме манной каши. Постоянно с комочки была.
Ответить
Гость
вчера, 20:30
Сын почти ничего не ест. Вообще бы иногда делали бы оладьи на завтрак, вместо каши думаю бы дети ели с удовольствием.
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гостья
вчера, 19:45
Как обычно надо всё обгадить,высказать своё никчёмное мнение. Приплести сестру и всякую чушь.
Ответить
Гостья
вчера, 19:49
Так себе народ!
Ответить
нищеброд
вчера, 19:58
Так себе народ! Да ладно,там у них бассейны есть!
Ответить
Точка та
вчера, 20:11
Да ладно,там у них бассейны есть! Как у нас уличных туалетов! Поверь!
Ответить
Таточка
вчера, 20:07
Да ладно,там у них бассейны есть! Прикинь, как у вас уличных туалетов! ))
Ответить
Для тапочки
вчера, 20:20
Прикинь, как у вас уличных туалетов! )) У нас в селе,у каждого есть уличный туалет,прикинь.
Ответить
Таточка
вчера, 20:33
У нас в селе,у каждого есть уличный туалет,прикинь. Уличные туалеты есть, а ссут на мемориалы? Сюр!
Ответить
Таточка
вчера, 20:25
У нас в селе,у каждого есть уличный туалет,прикинь. Так в приличном обществе, есть и бассейн в доме. Прикинь! И туалет в доме! А не в валенок! )))
Ответить
Для тапочки
вчера, 20:58
Так в приличном обществе, есть и бассейн в доме. Прикинь! И туалет в доме! А не в валенок! ))) Австралийцы это делают в валенок,т.к.не знают его предназначение,но иногда и в бассейн... Сюр...
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Гостья
вчера, 19:44
У родителей, бабушек школьников должен быть доступ в столовую, чтобы они могли увидеть и попробовать чем кормят их деток. Само собой, что еду надо готовить в самой школе, а не подогревать привезенную.
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