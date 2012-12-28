35-летний астраханец устроил дебош в мясном магазине в Липецке и оскорбил прибывшего на вызов полицейского
Сегодня в Липецке: кино о школьном буллинге и самые нелепые оправдания липчан за прогулы работы
Происшествия
558
сегодня, 13:17
12
В Хлевенском районе вырубили более сотни сосен
Жители села Введенка жалуются на незаконность рубки леса
Жители рассказали, что целый участок хороших сосен вырубил хлевенский предприниматель, влиятельный человек, «которому все можно».
В телефонном разговоре с главой сельского поселения Виктором Юровым, тот пояснил, что это произошло еще в апреле. Вырубку он обнаружил вместе с сотрудником пожарной охраны приехавшим проверять как в преддверии летнего сезона опахиваются леса.
- Два человека валили хорошие сосны. Я спросил у них, есть ли разрешения, сказали есть у заказчика. Нашли заказчика, тот сказал, что ему разрешили в районной администрации, я обратился туда, выяснилось, что разрешения у него нет. Как и положено я написал заявление в полицию. Это было еще 27 мая. Полицейские приезжали на место вырубки, все фиксировали, насчитали 111 срубленных сосен, но каковы результаты расследования — неизвестно, ответа еще не получено.
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, проверка еще продолжается.
0
1
9
1
1
Комментарии (12)