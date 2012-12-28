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сегодня, 13:17
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В Хлевенском районе вырубили более сотни сосен

Жители села Введенка жалуются на незаконность рубки леса

«Добрый день. К вам обращаются жители села Введена Хлевенского района. У нас ведётся незаконная вырубка леса. Просьба помочь нам...», - говорится в сообщении пришедшей в редакцию.

Жители рассказали, что целый участок хороших сосен вырубил хлевенский предприниматель, влиятельный человек, «которому все можно».

В телефонном разговоре с главой сельского поселения Виктором Юровым, тот пояснил, что это произошло еще в апреле. Вырубку он обнаружил вместе с сотрудником пожарной охраны приехавшим проверять как в преддверии летнего сезона опахиваются леса.

­- Два человека валили хорошие сосны. Я спросил у них, есть ли разрешения, сказали есть у заказчика. Нашли заказчика, тот сказал, что ему разрешили в районной администрации, я обратился туда, выяснилось, что разрешения у него нет. Как и положено я написал заявление в полицию. Это было еще 27 мая. Полицейские приезжали на место вырубки, все фиксировали, насчитали 111 срубленных сосен, но каковы результаты расследования — неизвестно, ответа еще не получено.

Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, проверка еще продолжается.
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Комментарии (12)

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Позитив
28 минут назад
Администрация ни района, ни региона не имеет отношения к лесу, только Департамент Природопользования может выписать "Порубочный билет".
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Нонка
30 минут назад
Там где рука руку моет до правды не доберешься ..Пустые хлопоты ...
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Александр Н.
44 минуты назад
Ключевое слово-влиятельное лицо.
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А почему ФСБ
47 минут назад
это дело не возьмет себе
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Ветеран
54 минуты назад
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ! Помню как сажали эти сосны. Каким красивым получился сосновый лес, грибов - маслят, было - хоть косой коси. Думаю что без вмешательства Бастрыкина не обойтись.
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Житель задонска
57 минут назад
А у нас в. С.кашары на берегу Дона посмотрите сколько вырубили и какие стоят замки из сруба кто за это ответит.не какой прокуратуре не нужно вроде так и должно почему этим можно а другим нельзя.
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Лиза
сегодня, 13:48
Очень хочется, чтобы этот хлевенский влиятельный предприниматель сел в тюрьму на столько же лет, сколько деревьев было спилено!
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тоха пупырышкин
сегодня, 13:44
Ничё новые вырастут пусть рубят
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ПАТП 1
сегодня, 13:34
А проверка может так и длится до бесконечности, пока у барыги бабло не закончится, а надо полицейским сократить сроки, три дня на полное расследование, с докладом вышестоящему начальству, а не успел, за ворота, нет полицейских, и эту пародию ненадо содержать за счет налогоплательщиков, а виновника барыгу под суд или в штурмовики на СВО, чтобы другим уроком было!!!
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fed
7 минут назад
ему 86 лет, этому предпринимателю. какое СВО
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а найти просто!
сегодня, 13:32
объехать все лесопилки где продают лес, и узнать его происхождение. Если только не закрывать глаза за взятки!!!
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