В Хлевенском районе вырубили более сотни сосен

Жители села Введенка жалуются на незаконность рубки леса

«Добрый день. К вам обращаются жители села Введена Хлевенского района. У нас ведётся незаконная вырубка леса. Просьба помочь нам...», - говорится в сообщении пришедшей в редакцию.Жители рассказали, что целый участок хороших сосен вырубил хлевенский предприниматель, влиятельный человек, «которому все можно».В телефонном разговоре с главой сельского поселения Виктором Юровым, тот пояснил, что это произошло еще в апреле. Вырубку он обнаружил вместе с сотрудником пожарной охраны приехавшим проверять как в преддверии летнего сезона опахиваются леса.­- Два человека валили хорошие сосны. Я спросил у них, есть ли разрешения, сказали есть у заказчика. Нашли заказчика, тот сказал, что ему разрешили в районной администрации, я обратился туда, выяснилось, что разрешения у него нет. Как и положено я написал заявление в полицию. Это было еще 27 мая. Полицейские приезжали на место вырубки, все фиксировали, насчитали 111 срубленных сосен, но каковы результаты расследования — неизвестно, ответа еще не получено.Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, проверка еще продолжается.