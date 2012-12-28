В Липецке на два дня перекроют участок дороги по улице Первомайской

Водителям предлагают заранее продумывать маршрут

Со 2 по 4 августа в связи с проведением работ на тепловой магистрали, движение транспорта по ул. Первомайская от дома №38 до дома №32 будет перекрыто.В администрации Липецка автомобилистов просят заранее выбирать альтернативные маршруты.