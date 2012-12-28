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39 минут назад

В столкновении «десятки» и «Киа» пострадала 58-летняя женщина

За сутки в ДТП пострадали два человека.

25 июля около 11:00 в Ельце на улице Королева столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» и «Киа». Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, 58-летняя женщина-водитель иномарки получила травму и была госпитализирована.

В Липецке около 14:30 на улице 50 лет НЛМК 50-летний водитель «ВАЗ-2104»  сбил 14-летнюю девочку, которая получила травмы и после оказания помощи была отпущена.
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