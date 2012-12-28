35-летний астраханец устроил дебош в мясном магазине в Липецке и оскорбил прибывшего на вызов полицейского
Суду присяжных показали видеозапись нападения с заточкой на сотрудника липецкой колонии
Сегодня в Липецке: кино о школьном буллинге и самые нелепые оправдания липчан за прогулы работы
35-летний астраханец устроил дебош в мясном магазине в Липецке и оскорбил прибывшего на вызов полицейского
Происшествия
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39 минут назад
В столкновении «десятки» и «Киа» пострадала 58-летняя женщина
За сутки в ДТП пострадали два человека.
В Липецке около 14:30 на улице 50 лет НЛМК 50-летний водитель «ВАЗ-2104» сбил 14-летнюю девочку, которая получила травмы и после оказания помощи была отпущена.
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