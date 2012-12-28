Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки в Липецкой области
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Происшествия
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сегодня, 16:13
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Под колеса «четверки» попала 14-летняя девочка
Стали известны подробности ДТП на улице 50 лет НЛМК.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104» на пешеходном переходе допустил наезд на 14-летнюю девочку. В результате ребёнок получил травмы.
«Причины и обстоятельства ДТП будут установлены после проверки», — добавляют в полиции.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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