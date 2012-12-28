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сегодня, 19:09
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На семи улицах Липецка отключат холодную воду

С неудобствами из-за отсутствия холодной воды 26 июля столкнутся жители семи улиц – причиной ограничения подачи холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу ресурса ограничат в домах №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 29а, 29б, 31а по улице Стаханова, №№ 21б ст.1, 23, 23а, 23б, 25, 25 лит.А, 25а, 29, 29а, 31, 33 по улице Водопьянова, №№ 2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 по улице Петра Смородина, №№ 24, 28, 34 по проспекту 60 лет СССР, №№ ст.51, 53 по улице Октябрьской, №№ 2, 3, 4, 4а, 5а, 6, 7, 7а, 9, 10, 11, 11/2, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17/1, 17/2, 18, 18/1, 18/2, 22а, 23, 23а, 23б, 24, 25, 26, 27, 28, 29 по улице Вермишева, №№ 2, 4, 6 по улице Берзина.

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Виктория
1 минуту назад
А где подвоз воды ? Время 20:30 воды нет никакой на Торговой , как детей купать ???
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Света
27 минут назад
С 3июля нет горячей Воды на липовской ! Бардак в Липецке Нет хозяина в городе!
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Гость
48 минут назад
Вчера и сегодня без всяких объявлений и подвозов отключили воду на Торговой,Комунальной, Максимо Горького, частично Неделина. ЧТО У ВАС ТВОРИТСЯ? ПОЧЕМУ НЕ МЕНЯЕТЕ ГНИЛУЮ ТРУБУ НА КОТОРОЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ МЕТР, ПОЛТОРА?
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Неделина 20
4 минуты назад
Да без воды второй день. А кто знает где раскопали?
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