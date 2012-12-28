Житель Московской области устроил дебош в поселке Лев Толстой

И даже ударил участкового ногой в грудь.

В Лев-Толстовском районе направлено в суд уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Московской области, который обвиняется в применении насилия в отношении полицейского и в его публичном оскорблении (по части первой статьи 318 и статье 319 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в марте этого года житель Московской области приехал в гости в посёлок Лев Толстой, сутки пил, а потом стал бродить по улице, скандалить с местными и ругаться матом. Очевидцы сообщили о дебошире в полицию и разбираться в ситуации приехал участковый. Но досталось и ему.По данным следствия, когда участковый потребовал прекратить безобразие и проследовать в отдел полиции, мужчина стал его публично оскорблять и продолжил это в районной больнице, куда жителя Московской области доставили для установления факта алкогольного опьянения. А в служебном автомобиле дебошир ещё и нанес полицейскому удар ногой в грудь.Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.