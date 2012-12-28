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Происшествия
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сегодня, 11:02
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Житель Московской области устроил дебош в поселке Лев Толстой
И даже ударил участкового ногой в грудь.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в марте этого года житель Московской области приехал в гости в посёлок Лев Толстой, сутки пил, а потом стал бродить по улице, скандалить с местными и ругаться матом. Очевидцы сообщили о дебошире в полицию и разбираться в ситуации приехал участковый. Но досталось и ему.
По данным следствия, когда участковый потребовал прекратить безобразие и проследовать в отдел полиции, мужчина стал его публично оскорблять и продолжил это в районной больнице, куда жителя Московской области доставили для установления факта алкогольного опьянения. А в служебном автомобиле дебошир ещё и нанес полицейскому удар ногой в грудь.
Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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