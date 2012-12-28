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Общество
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18 минут назад
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«Дорожное агентство Липецкой области» расторгло контракт с недобросовестным подрядчиком
Фирма теперь два года не сможет участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд.
Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, работы по контракту стоимостью 3,3 миллиона рублей должны были быть выполнены с апреля по июнь этого года, однако ООО «Инструментстройснаб» их даже не начало.
«Подрядчик регулярно находил этому «оправдания»: то ссылался на непредоставление заказчиком документации по утратившему силу приказу Ростехнадзора, то на наличие на строительной площадке бытового и строительного мусора, то на резкое возрастание стоимости материалов, в результате чего контракт оказался убыточным», — сообщает Липецкое УФАС России.
В результате антимонопольный орган пришёл к выводу, что у подрядчика отсутствуют намерения исполнить принятые на себя обязательства. Теперь ООО «Инструментстройснаб» запрещено два года участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд. Сведения о фирме опубликованы в реестре недобросовестных подрядчиков.
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