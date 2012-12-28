8 июля в правительстве Липецкой области чествовали лучших сотрудников МФЦ.









Праздник работников МФЦ открывала песня в исполнении Ольги и Евгения Поляковых, в которой были строки: «Со скоростью света решишь все вопросы — если идёшь в МФЦ». А чуть позже привели цифры: среднее время ожидания в МФЦ составляет всего 4,5 минуты. А главный девиз и принцип работы таких центров — чтобы заявитель не потерял ни минуты лишнего времени.



Сегодня МФЦ Липецкой области — это 26 центров «Мои документы» и 127 территориально обособленных структурных подразделений, а также два МФЦ для бизнеса. А оказывают они 434 государственные, муниципальные и региональные услуги.



За год в МФЦ поступает более двух миллионов обращений. При этом удовлетворённость посетителей качеством оказанных услуг — почти стопроцентная, сегодня она составляет 99,91%.



За всеми этими цифрами стоят конкретные люди, дружная команда профессионалов, на помощь которым приходят современные цифровые технологии. Праздник работников МФЦ открывала песня в исполнении Ольги и Евгения Поляковых, в которой были строки: «Со скоростью света решишь все вопросы — если идёшь в МФЦ». А чуть позже привели цифры: среднее время ожидания в МФЦ составляет всего 4,5 минуты. А главный девиз и принцип работы таких центров — чтобы заявитель не потерял ни минуты лишнего времени.Сегодня МФЦ Липецкой области — это 26 центров «Мои документы» и 127 территориально обособленных структурных подразделений, а также два МФЦ для бизнеса. А оказывают они 434 государственные, муниципальные и региональные услуги.За год в МФЦ поступает более двух миллионов обращений. При этом удовлетворённость посетителей качеством оказанных услуг — почти стопроцентная, сегодня она составляет 99,91%.За всеми этими цифрами стоят конкретные люди, дружная команда профессионалов, на помощь которым приходят современные цифровые технологии.









Руководитель Грязинского отдела ОБУ МФЦ Липецкой области Елена Ряжских стояла почти у самых истоков его образования — в системе МФЦ она работает 15 лет. С ноября 2024 года — в должности руководителя. Награждали Елену в номинации «Лучший наставник» — за годы работы она обучила и воспитала несколько десятков сотрудников.



— За годы моей работы система МФЦ заметно преобразилась. Удобная навигация, доступная среда, уютные зоны ожидания — сегодня всё сделано для комфорта посетителей. Сменился бренд и форменная одежда — раньше она была зелёная. Ну а главное — нет очередей и расширился спектр оказываемых услуг. А ведь раньше, когда нас не было, в тот же Росреестр люди приходили в пять утра занимать очередь! Сейчас экстерриториально можно получить любые услуги: например, в нашем городе Грязи или в любом отделении МФЦ Липецкой области можно зарегистрировать, продать, купить квартиру в Москве, Санкт-Петербурге или в Сочи. И люди этим активно пользуются! В МФЦ можно получить российский или заграничный паспорт, услуги пенсионного фонда, консультацию юриста, даже полис ОСАГО оформить… Плюс раньше в МФЦ присутствовали сторонние организации — теперь все услуги оказывают только наши сотрудники. Сегодня все МФЦ сделаны с душой! Начиная от самого порога людей встречает уютная зона ресепшен. Есть кондиционеры — что немаловажно в летний период, кофе-точка… Все наши заявители довольны! Ведь это же прекрасно: приходишь в одно место и получаешь большое количество разных услуг, — рассказала Елена Ряжских.



В коллективе грязинского МФЦ работают 33 сотрудника (включая завхоза, водителя и уборщицу). При этом ежедневно этот отдел обслуживает до 380 человек. Грязинский МФЦ сегодня располагается в самом центре города — на Красной площади. Рядом — администрация, БТИ, прокуратура, центр занятости, шикарная стоянка — для заявителей это очень удобно. А начиналась история районного МФЦ в старом здании школы недалеко от вокзала.



Директор областного бюджетного учреждения «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» Галина Кукушкина говорит — за 17 лет такой интересный путь преображения прошли все МФЦ Липецкой области.



— За 17 лет мы показали эффективность нашей службы. За это время мы завоевали доверие и уважение жителей региона. МФЦ — это точка притяжения, где гражданин может задать любой вопрос и обязательно получит точный и верный ответ. Оказываемых МФЦ услуг сейчас очень много. Основная задача — их перевод в удалённый канал обслуживания, на электронные сервисы. К 2030 году все услуги органов власти должны оказываться либо через портал Госуслуг, либо в центрах «Мои документы». Это наша основная задача. А душа и сердце МФЦ — это большая, дружная и профессиональная команда, которая каждый день доказывает — мы готовы развиваться, совершенствоваться и главное — помогать людям, — отметила Галина Кукушкина.



Именно особую команду МФЦ — красивую и энергичную отметил и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Руководитель Грязинского отдела ОБУ МФЦ Липецкой области Елена Ряжских стояла почти у самых истоков его образования — в системе МФЦ она работает 15 лет. С ноября 2024 года — в должности руководителя. Награждали Елену в номинации «Лучший наставник» — за годы работы она обучила и воспитала несколько десятков сотрудников.— За годы моей работы система МФЦ заметно преобразилась. Удобная навигация, доступная среда, уютные зоны ожидания — сегодня всё сделано для комфорта посетителей. Сменился бренд и форменная одежда — раньше она была зелёная. Ну а главное — нет очередей и расширился спектр оказываемых услуг. А ведь раньше, когда нас не было, в тот же Росреестр люди приходили в пять утра занимать очередь! Сейчас экстерриториально можно получить любые услуги: например, в нашем городе Грязи или в любом отделении МФЦ Липецкой области можно зарегистрировать, продать, купить квартиру в Москве, Санкт-Петербурге или в Сочи. И люди этим активно пользуются! В МФЦ можно получить российский или заграничный паспорт, услуги пенсионного фонда, консультацию юриста, даже полис ОСАГО оформить… Плюс раньше в МФЦ присутствовали сторонние организации — теперь все услуги оказывают только наши сотрудники. Сегодня все МФЦ сделаны с душой! Начиная от самого порога людей встречает уютная зона ресепшен. Есть кондиционеры — что немаловажно в летний период, кофе-точка… Все наши заявители довольны! Ведь это же прекрасно: приходишь в одно место и получаешь большое количество разных услуг, — рассказала Елена Ряжских.В коллективе грязинского МФЦ работают 33 сотрудника (включая завхоза, водителя и уборщицу). При этом ежедневно этот отдел обслуживает до 380 человек. Грязинский МФЦ сегодня располагается в самом центре города — на Красной площади. Рядом — администрация, БТИ, прокуратура, центр занятости, шикарная стоянка — для заявителей это очень удобно. А начиналась история районного МФЦ в старом здании школы недалеко от вокзала.Директор областного бюджетного учреждения «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» Галина Кукушкина говорит — за 17 лет такой интересный путь преображения прошли все МФЦ Липецкой области.— За 17 лет мы показали эффективность нашей службы. За это время мы завоевали доверие и уважение жителей региона. МФЦ — это точка притяжения, где гражданин может задать любой вопрос и обязательно получит точный и верный ответ. Оказываемых МФЦ услуг сейчас очень много. Основная задача — их перевод в удалённый канал обслуживания, на электронные сервисы. К 2030 году все услуги органов власти должны оказываться либо через портал Госуслуг, либо в центрах «Мои документы». Это наша основная задача. А душа и сердце МФЦ — это большая, дружная и профессиональная команда, которая каждый день доказывает — мы готовы развиваться, совершенствоваться и главное — помогать людям, — отметила Галина Кукушкина.Именно особую команду МФЦ — красивую и энергичную отметил и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.









— Каждую неделю в этом зале проходит несколько мероприятий. Но именно от вас идёт такая энергия, что впечатление остаётся на весь год — до следующей нашей встречи. И результаты вашей работы очень хорошие! Мы ими гордимся и благодарим вас за это! — Обратился к лучшим сотрудникам отрасли губернатор.



— Нет вопросов, которые вам не по плечу! — добавил заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Андрей Фролов.







МФЦ Липецкой области продолжают меняться. В прошлом году в нескольких отделах: в Лебедянском, в Усманском и в Липецком отделе №3 была проведена реконструкция, в том числе два отдела переехали в новые здания. Уже в начале 2025 года открылся новый МФЦ в Липецке на улице Зои Космодемьянской.



В МФЦ постоянно появляются новые сервисы и услуги. Так, благодаря чат-боту на сайте МФЦ у жителей региона есть круглосуточный доступ к информации по услугам. Новый сервис «ГосQR» ускоряет время приёма документов и передает данные из цифрового профиля гражданина на «Госуслугах» в информационную систему МФЦ. А с помощью электронной подписи в приложении «Госключ» в центрах «Мои Документы» можно получить региональные онлайн-услуги. Ещё одна инновация — обслуживание по биометрии: достаточно посмотреть в камеру, и система мгновенно идентифицирует заявителя даже без паспорта. Но даже на этом в МФЦ не собираются останавливаться! — Каждую неделю в этом зале проходит несколько мероприятий. Но именно от вас идёт такая энергия, что впечатление остаётся на весь год — до следующей нашей встречи. И результаты вашей работы очень хорошие! Мы ими гордимся и благодарим вас за это! — Обратился к лучшим сотрудникам отрасли губернатор.— Нет вопросов, которые вам не по плечу! — добавил заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Андрей Фролов.МФЦ Липецкой области продолжают меняться. В прошлом году в нескольких отделах: в Лебедянском, в Усманском и в Липецком отделе №3 была проведена реконструкция, в том числе два отдела переехали в новые здания. Уже в начале 2025 года открылся новый МФЦ в Липецке на улице Зои Космодемьянской.В МФЦ постоянно появляются новые сервисы и услуги. Так, благодаря чат-боту на сайте МФЦ у жителей региона есть круглосуточный доступ к информации по услугам. Новый сервис «ГосQR» ускоряет время приёма документов и передает данные из цифрового профиля гражданина на «Госуслугах» в информационную систему МФЦ. А с помощью электронной подписи в приложении «Госключ» в центрах «Мои Документы» можно получить региональные онлайн-услуги. Ещё одна инновация — обслуживание по биометрии: достаточно посмотреть в камеру, и система мгновенно идентифицирует заявителя даже без паспорта. Но даже на этом в МФЦ не собираются останавливаться!

День работника МФЦ приурочен к открытию первого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области, работающего по принципу одного окна. Он появился 17 лет назад. А сегодня без МФЦ уже невозможно представить нашу жизнь, это неотъемлемая её часть и место решения различных вопросов.