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сегодня, 13:04
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Липчанин попался на разведении костра в Фащевском лесничестве

Теперь ему грозит штраф от 40 000 до 50 000 рублей.

В 30-градусную жару липчанин решил выехать на природу и на территории Фащёвского лесничества прямо поверх сухих прошлогодних листьев развести костёр. Об этом сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области.

Лесные инспекторы быстро обнаружили нарушителя по запаху дыма, заставили потушить огонь и составили протокол по статье 8.32 КоАП за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

В условиях действия особого противопожарного режима мужчине грозит штраф от 40 000 до 50 000 рублей.

Добавим, что на западе Липецкой области в лесах уже установился самый высокий пятый класс пожарной опасности — чрезвычайная опасность. Огонь в таких условиях распространяется мгновенно. Лесные инспекторы с привлечением сотрудников Охотнадзора, УМВД и МЧС ведут круглосуточное патрулирование лесов.

На территории всего гослесфонда Липецкой области объявлен особый противопожарный режим, заблаговременно введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Управление лесного хозяйства убедительно просит граждан воздержаться от посещения лесов. В случае обнаружения возгорания или задымления в лесу и на прилегающих к лесу территориях, просят звонить по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Видео - vk.com/uprlesxoz48
лес
пожар
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Комментарии (13)

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Бабка Первая)
17 минут назад
В 2010-м году, видимо, под стол пешком ходил, раз не понимает опасность.
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Сергей
18 минут назад
штраф конечно большой, но наказать нужно.
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Лес
35 минут назад
Правильно!
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Ирина
52 минуты назад
Правильно так иму и надо
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Наказать по максимуму
сегодня, 13:26
По максимуму,ещё бы проверить на алкоголь
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?
сегодня, 13:22
Когда и каким документом введён особый противопожарный режим в Липецкой области в 2024 году?
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Бабка Первая)
20 минут назад
Введён, как обычно, Постановлением Правительства области на всё лето до 31 августа. А номер и дату легче лёгкого узнать по номерам 101 или 112. Или на сайте МЧС Лип.области. Ну, вперёд за буквой закона, чтоб не обжечься на штрафе от 10 до 800 тысяч! ))
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Z
сегодня, 13:18
Вообще не пойму что у людей в башке))) жарища он балван поехал костёр в лесу разводить))) 50 косых норм для таких пустоголовых...
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Я
сегодня, 13:22
Если делать все с умом, никогда ничего не загорится!
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агаканешна
32 минуты назад
Если делать все с умом, никогда ничего не загорится! вот таких самонадеянных альтернативно одарённых уже 21 этим летом потонул. надо ещё чтоб погорели?
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Я
23 минуты назад
вот таких самонадеянных альтернативно одарённых уже 21 этим летом потонул. надо ещё чтоб погорели? 30 лет прожил в деревне и даже прожигал поля раньше после уборочной (контролируемое горения) ни одного пожара не произошло! На комнатных я насмотрелся в армии, беспомощные паникеры
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Я
сегодня, 13:17
Раньше никаких запретов не было, все лето жгли костры и никаких пожаров не было не фига
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и Я
43 минуты назад
Согласен,никаких запретов не было,все ходили в походы,жгли костры и пели песни у них. И ничего не горело. А сейчас жарят плюс ещё в мангале и на углях.Это минимальный риск. Ты же не в сухой траве по пояс поставишь мангал. В выходные нельзя купаться,нельзя у костра посидеть с детьми,нельзя еды приготовить на костре. Вот и сидят все с телефонами. Считаю все пожары которые происходят крупные,это поджоги специальные,что-то отжать.Известно всем уже.А законы принимают бездумственно
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