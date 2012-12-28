Липчанин попался на разведении костра в Фащевском лесничестве

Теперь ему грозит штраф от 40 000 до 50 000 рублей.

В 30-градусную жару липчанин решил выехать на природу и на территории Фащёвского лесничества прямо поверх сухих прошлогодних листьев развести костёр. Об этом сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области.Лесные инспекторы быстро обнаружили нарушителя по запаху дыма, заставили потушить огонь и составили протокол по статье 8.32 КоАП за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.В условиях действия особого противопожарного режима мужчине грозит штраф от 40 000 до 50 000 рублей.Добавим, что на западе Липецкой области в лесах уже установился самый высокий пятый класс пожарной опасности — чрезвычайная опасность. Огонь в таких условиях распространяется мгновенно. Лесные инспекторы с привлечением сотрудников Охотнадзора, УМВД и МЧС ведут круглосуточное патрулирование лесов.На территории всего гослесфонда Липецкой области объявлен особый противопожарный режим, заблаговременно введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Управление лесного хозяйства убедительно просит граждан воздержаться от посещения лесов. В случае обнаружения возгорания или задымления в лесу и на прилегающих к лесу территориях, просят звонить по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.