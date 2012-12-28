Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города

Отмечать 321-ю годовщину Липецк начнет 15 июля. Основные торжества пройдут в следующие выходные: 20 июля на Городище выступит Сергей Арутюнов, 21 июля хедлайнером фестиваля «Добрый Липецк» станет группа Aleks Ataman & Finik. 20 июля на Соборной площади споёт Пелагея.

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Глава Липецка Роман Ченцов обнародовал программу Дня города.Отмечать 321-ю годовщину Липецк будет неделю — с 15 по 21 июля. Основные торжества пройдут в выходные 20 и 21 июля: 20 июля на Городище выступит Сергей Арутюнов, а 21 июля на фестивале «Добрый Липецк» — группа Aleks Ataman & Finik. 20 июля на праздничном концерте на Соборной площади выступит Пелагея.С 15 по 18 июля в липецких дворах пройдёт «Праздник с доставкой на дом». 15 июля в 18:00 он состоится на улице Лутова, 15, Боевом проезде, 24а и улице Архангельской, 10.16 июля в 17:00 «Праздник с доставкой на дом» приедет во двор по улице Доватора, 2, 4, 4а и улицу Стаханова, 75. В 18:00 — на проспект Мира, 18, улицу Сержанта Кувшинова, 5, к дому 5/2 по улице Космонавтов. В 19:00 — на улицу Свиридова, 12а, улицу Петра Смородина, 14.17 июля в 17:00 — на улицу Рубена Ибаррури, 5, улицу Политехническую, 9а. В 18:00 — на улицу 8 марта, 22 и к ФОК села Сселки. В 19:00 — на улицу Осканова, 4.18 июля в 17:00 «Праздник с доставкой на дом» пройдёт на улице Ильича, 36а, а в 18:00 — на улице Меркулова, 24-26 и улице Баумана, 333/19.19 июля с 16:00 до 20:00 в Нижнем парке состоится фестиваль «Липецкое Городище». В этот же день на улице Сырской с 17:00 до 19:00 пройдёт фестиваль водно-лыжного спорта «Вейк 48», а в Парке Победы в 18:00 состоится «Вечер в парке» с участием кавер-группы «Без баяна».20 июля в Нижнем парке с 10:00 до 20:00 продолжится фестиваль «Липецкое Городище». В 15:00 на Центральном пляже второй год подряд состоится «Усатый заплыв на сапах». На Сырской с 12:00 до 18:00 продолжится фестиваль «Вейк 48». В Быхановом саду с 12:00 до 20:00 пройдёт семейный фестиваль уличных театров «Петровские воды», а на площади перед ДС «Звездный» с 18:00 до 22:00 состоится IT-фестиваль.Также 20 июля на Липецком Городище с 16:00 до 22:00 состоится праздничный концерт «Джаз и Рок». Хедлайнер — Сергей Арутюнов. В тот же день — концерт в Парке Победы с 18:00 до 20:00. Его хедлайнер — Сергей Пестов. А с 20:00 до 22:00 в Парке Победы праздник продолжит дискотека.Но главное событие дня — праздничный концерт, который пройдет 20 июля с 18:00-22:00 на Соборной площади. А там споёт Пелагея!В воскресенье 21 июля праздничная программа «Наш город — наш праздник» с 18:00 до 22:00 пройдёт на таких площадках, как Городской Дворец культуры (площадь Клименкова), ДЦ «Созвездие» (Желтые Пески), ДК «Матыра», ДК «Матыра» (Дачный), ДК «Рудничный», ДК «Рудничный» (Шахтинский), ДК «Студеновский».В тот же день, 21 июля, запланированы гулянья в парках: в Быхановом саду в 17:00 состоится праздничная анимационная программа «Выходи гулять в День города!» и выступит кавер-группа «Без баяна», в Нижнем парке в 18:00 состоится презентация ежегодного проекта «Артист из народа. Семейный подряд», в Парке Победы в 18:00 — творческая программа от Липецкого Дома музыки, на бульваре «Европейский» и Парке Металлургов в 19:00 начнётся праздничная анимационная программа «Выходи гулять в День города!».Также 21 июля с 10:00 до 20:00 в Нижнем парке продолжится фестиваль «Липецкое Городище», а на Сырской в то же время — фестиваль водно-лыжного спорта «Вейк 48».В парковой зоне «Сокол» с 16:00 до 22:00 в воскресенье пройдёт праздничный концерт «Липецк 321». А на Липецком Городище в то же время состоится фестиваль «Добрый Липецк». Его хедлайнер — Aleks Ataman& Finik.