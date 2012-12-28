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сегодня, 14:29
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Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города

Отмечать 321-ю годовщину Липецк начнет 15 июля. Основные торжества пройдут в следующие выходные: 20 июля на Городище выступит Сергей Арутюнов, 21 июля хедлайнером фестиваля «Добрый Липецк» станет группа Aleks Ataman & Finik. 20 июля на Соборной площади споёт Пелагея.

Глава Липецка Роман Ченцов обнародовал программу Дня города.

Отмечать 321-ю годовщину Липецк будет неделю — с 15 по 21 июля. Основные торжества пройдут в выходные 20 и 21 июля: 20 июля на Городище выступит Сергей Арутюнов, а 21 июля на фестивале «Добрый Липецк» — группа Aleks Ataman & Finik. 20 июля на праздничном концерте на Соборной площади выступит Пелагея.

С 15 по 18 июля в липецких дворах пройдёт «Праздник с доставкой на дом». 15 июля в 18:00 он состоится на улице Лутова, 15, Боевом проезде, 24а и улице Архангельской, 10.

16 июля в 17:00 «Праздник с доставкой на дом» приедет во двор по улице Доватора, 2, 4, 4а и улицу Стаханова, 75. В 18:00 — на проспект Мира, 18, улицу Сержанта Кувшинова, 5, к дому 5/2 по улице Космонавтов. В 19:00 — на улицу Свиридова, 12а, улицу Петра Смородина, 14.

17 июля в 17:00 — на улицу Рубена Ибаррури, 5, улицу Политехническую, 9а. В 18:00 — на улицу 8 марта, 22 и к ФОК села Сселки. В 19:00 — на улицу Осканова, 4.

18 июля в 17:00 «Праздник с доставкой на дом» пройдёт на улице Ильича, 36а, а в 18:00 — на улице Меркулова, 24-26 и улице Баумана, 333/19.

19 июля с 16:00 до 20:00 в Нижнем парке состоится фестиваль «Липецкое Городище». В этот же день на улице Сырской с 17:00 до 19:00 пройдёт фестиваль водно-лыжного спорта «Вейк 48», а в Парке Победы в 18:00 состоится «Вечер в парке» с участием кавер-группы «Без баяна».

20 июля в Нижнем парке с 10:00 до 20:00 продолжится фестиваль «Липецкое Городище». В 15:00 на Центральном пляже второй год подряд состоится «Усатый заплыв на сапах». На Сырской с 12:00 до 18:00 продолжится фестиваль «Вейк 48». В Быхановом саду с 12:00 до 20:00 пройдёт семейный фестиваль уличных театров «Петровские воды», а на площади перед ДС «Звездный» с 18:00 до 22:00 состоится IT-фестиваль.

Также 20 июля на Липецком Городище с 16:00 до 22:00 состоится праздничный концерт «Джаз и Рок». Хедлайнер — Сергей Арутюнов. В тот же день — концерт в Парке Победы с 18:00 до 20:00. Его хедлайнер — Сергей Пестов. А с 20:00 до 22:00 в Парке Победы праздник продолжит дискотека. 

Но главное событие дня — праздничный концерт, который пройдет 20 июля с 18:00-22:00 на Соборной площади. А там споёт Пелагея!

В воскресенье 21 июля праздничная программа «Наш город — наш праздник» с 18:00 до 22:00 пройдёт на таких площадках, как Городской Дворец культуры (площадь Клименкова), ДЦ «Созвездие» (Желтые Пески), ДК «Матыра», ДК «Матыра» (Дачный), ДК «Рудничный», ДК «Рудничный» (Шахтинский), ДК «Студеновский».

В тот же день, 21 июля, запланированы гулянья в парках: в Быхановом саду в 17:00 состоится праздничная анимационная программа «Выходи гулять в День города!» и выступит кавер-группа «Без баяна», в Нижнем парке в 18:00 состоится презентация ежегодного проекта «Артист из народа. Семейный подряд», в Парке Победы в 18:00 — творческая программа от Липецкого Дома музыки, на бульваре «Европейский» и Парке Металлургов в 19:00 начнётся праздничная анимационная программа «Выходи гулять в День города!».

Также 21 июля с 10:00 до 20:00 в Нижнем парке продолжится фестиваль «Липецкое Городище», а на Сырской в то же время — фестиваль водно-лыжного спорта «Вейк 48».

В парковой зоне «Сокол» с 16:00 до 22:00 в воскресенье пройдёт праздничный концерт «Липецк 321». А на Липецком Городище в то же время состоится фестиваль «Добрый Липецк». Его хедлайнер — Aleks Ataman& Finik.

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День города
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Коммунист
25 минут назад
После Пелагеи выступит первый секретарь обкома компартии с докладом об успехах в сельском хозяйстве
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мнение народа
43 минуты назад
Всё хуже и хуже с каждым годом стали отмечать день города тухло как-то
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Позитив
49 минут назад
Шикарная программа, как везде успеть?
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