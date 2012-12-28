Девочка сказала, что пойдет на кухню попить воды, а сама залезла на подоконник и выпала из окна
Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, Комсомольский пруд заполнят водой, и сражение за жизнь 4-летней малышки
Общество
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35 минут назад
Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, Комсомольский пруд заполнят водой, и сражение за жизнь 4-летней малышки
Сегодня ночью в Становлянском округе объявляли красный уровень опасности, заканчивается ремонт Комсомольского моста, и врачи борются за жизнь ребенка, упавшего с четвертого этажа.
Чуть позже губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, что в Становлянском округе на территорию электроподстанции упал беспилотник. Никто не пострадал, работа подстанции не нарушилась. На место тут же выехали работники правоохранительных органов.
Если первые новости об атаках БПЛА набирали сотни комментариев, то эта всего пару десятков. Читатели обсуждали громкость включенных сирен. При этом выяснилось, что в Становом прошел ливень.
«Сирену заглушал шум ливня и грозы, слышна была при открытых окнах, но слабо. Если спишь, то и не услышишь, если услышишь, то и что? Посикать и дальше спать», — глубокомысленно заметил ее.
Завтра Комсомольский пруд начнут наполнять водой. И непрезентабельная картина, которую с весны наблюдают липчане, наконец-то изменится.
Срок исполнения контракта по реабилитации пруда — июль, похоже, не будет нарушен.
Траву и кустарник, которые успели вырасти на дне пруда, обещают скосить сначала с берегов, а после Дня города — при помощи лодки с воды.
К пятнице подрядчик — компания «Рус Сошки» обязана еще и восстановить плитку на площади Революции, которую продавила тяжелая техника.
«Быстро управились, кусты всего лишь двухметровые вымахали. А вот на перекрёстке двух проспектов за забором настоящая роща выросла вместо срубленной берёзовой лесополосы. Хоть какой-то плюс от этой рощи: ничего вырубать не надо, и ни на какие машины деревья не падают! Чистый кислород!» — отметил Садовод.
А компания Уваровская ПМК-22, которая ремонтирует горбатый мост, в очередной раз подтвердила, что закончит основную часть работы в сентябре. Треть нового перекрытия моста уже уложена.
И еще по поводу ремонтных работ. После публикации GOROD48, в которой жильцы улицы Индустриальной жаловались, что из-за раскопок к ним не могла подъехать пожарная машина, автоинспекторы выехали на место и выявили нарушения обязательных требований в области безопасности дорожного движения. Возбуждено административное дело. Энергетикам грозит серьезный штраф.
Врачи областной больницы борются за жизнь шестилетней девочки, которая 12 июня выпала из окна квартиры четвертого этажа в Данкове Сейчас малышка находится в медикаментозной коме.
Как только ей станет лучше пациентку перевезут в Москву, в Центр Леонида Рошаля, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Это главный в стране центр лечения травм и их последствий.
Сегодня стали известны подробности происшествия. Девочка была в квартире с мамой и двумя детьми. Она сказала, что пойдет на кухню попить, а сама заглянула в спальню, села там на окно и оперлась на москитную сетку.
«Борись, моя дорогая, цепляйся за жизнь! Медикам низкий поклон», — написала Липчанка.
Прокуратура обратила внимание выросшее в этом году число несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон. Они проверили окна в школах сел Жерновое, Большая Боевка, поселке Тимирязевский и в деревне Екатериновка Долгоруковского района и выявили нарушения. В суд направлены иски к образовательным организациям и администрации района с требованием обеспечить безопасность школьников.
По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке от +30 до +32 градусов. И это отнюдь не рекордные показатели. 16 июля 2016 года в городе было +37 градусов! Зато в 1945 году было всего 7 градусов тепла.
И обратите внимание, 18 июля с 09:00 до 17:00, в связи с ремонтом железнодорожных путей, будет ограничено движение на улице Орловской
А с 16 июля перекроют движение по улице Горького (от дома №9 по улице Толстого до дома №9 по улице Горького). Там будут ремонтировтаь теплотрассу. Возобновят движение после окончания работ.
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