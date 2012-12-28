Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, Комсомольский пруд заполнят водой, и сражение за жизнь 4-летней малышки

Сегодня ночью в Становлянском округе объявляли красный уровень опасности, заканчивается ремонт Комсомольского моста, и врачи борются за жизнь ребенка, упавшего с четвертого этажа.