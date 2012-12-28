В Липецкой области до +34

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в малоградиентном поле повышенного давления — погода ожидается жаркой. В отдельных районах возможен небольшой дождь с грозой. Среднесуточные температуры воздуха составят 25-27 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью от +17 до +22 градусов, днем — от +29 до +34.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +18 до +20, днем — от +30 до +32 градусов.День 16 июля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году — 7 градусов тепла.