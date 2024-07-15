Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Конфликт велосипедиста и пешеходов на улице Липовской завершился ударом в челюсть
Происшествия
На электроподстанцию в Становлянском районе упал беспилотник
Общество
Пятиклассница продала свою косу за 38 тысяч рублей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Катер и гидроцикл столкнулись у Желтых Песков
Происшествия
Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, у многих липчан нет денег на отпуск
Общество
В Липецкой области продают дворец XVIII века
Общество
Погибших на воде уже 19
Происшествия
Жара не исчезнет после небольшой ночной грозы
Погода в Липецке
В Липецке 50-летний мужчина упал с обрыва в пруд
Происшествия
Читать все
Завтра отремонтированную чашу Комсомольского пруда начнут заполнять водой
Общество
Липчанка судится с правительством за капремонт
Общество
Девочка сказала, что пойдет на кухню попить воды, а сама залезла на подоконник и выпала из окна
Общество
В улетевшей в кювет «семёрке» пострадали четыре человека
Происшествия
Пенсионерка забыла телефон на лавочке и осталась без 30 000 рублей
Происшествия
В Христорождественский собор привезут Казанскую икону Божией Матери
Общество
Часть улицы Орловской перекроют на шесть часов
Общество
Раскопки на улице Индустриальной: возбуждено административное дело
Происшествия
Горбатый мост откроют в сентябре
Общество
77% пересдававших ЕГЭ выпускников Липецкой области улучшили свои результаты
Общество
Читать все
Общество
147
18 минут назад

Горбатый мост откроют в сентябре

Уже уложена треть его перекрытий.

Все предварительные работы по реконструкции моста на улице Советской закончены. Подрядчик, Уваровская ПМК-22, за выходные успел уложить перекрытия на трети моста. Железобетонные плиты покроют гидроизоляцией, на которую потом уложат три слоя асфальта.

0da6f986-1851-4179-8ca6-e6e29e1630c6.jpg+2024-07-15-15.09.02+niz.jpg

По словам куратора стройки, заместителя начальника МКУ «Управление строительства Липецка» Александра Мозгунова, Уваровская ПМК-22 подтверждает сентябрь как время технического пуска моста. Движение откроют по четырем полосам (по две — в противоположных направлениях). Параллельно строители будут достраивать две крайние полосы дороги, тротуары по сторонам моста, его перила, систему уличного освещения.

Реконструкция моста, который после окончания работ перестанет быть горбатым (такую форму ему придали напластования асфальта во время многочисленных косметических ремонтов с момента строительства в 1949 году), придерживает начало капремонтов еще трех мостов в центре Липецка — на улицах Октябрьской, Первомайской и на Плехановском спуске (у гостиницы «Меркури»). Как только мост на Советской будет сдан в эксплуатацию, подрядчики мэрии начнут их обновление: контракты на работы переходящие, со сроком исполнения до 1 ноября 2025 года. Впрочем, заказчики, МКУ «Управление строительства Липецка» и управление главного смотрителя будут не против, если подрядчики справятся со взятым на себя обязательствами ранее указанного срока.

Реконструкция горбатого моста длиной в 9,6 метра и шириной в 35,8 метра, обойдется городскому бюджету в 96 432 268 рублей. Работы должны были закончиться глубокой осенью, однако ведутся гораздо быстрее из-за решения мэрии полностью, а не частично, как предполагалось ранее, перекрыть движение по мосту.
горбатый мост
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru