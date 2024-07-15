Горбатый мост откроют в сентябре

Уже уложена треть его перекрытий.

Все предварительные работы по реконструкции моста на улице Советской закончены. Подрядчик, Уваровская ПМК-22, за выходные успел уложить перекрытия на трети моста. Железобетонные плиты покроют гидроизоляцией, на которую потом уложат три слоя асфальта.По словам куратора стройки, заместителя начальника МКУ «Управление строительства Липецка» Александра Мозгунова, Уваровская ПМК-22 подтверждает сентябрь как время технического пуска моста. Движение откроют по четырем полосам (по две — в противоположных направлениях). Параллельно строители будут достраивать две крайние полосы дороги, тротуары по сторонам моста, его перила, систему уличного освещения.Реконструкция моста, который после окончания работ перестанет быть горбатым (такую форму ему придали напластования асфальта во время многочисленных косметических ремонтов с момента строительства в 1949 году), придерживает начало капремонтов еще трех мостов в центре Липецка — на улицах Октябрьской, Первомайской и на Плехановском спуске (у гостиницы «Меркури»). Как только мост на Советской будет сдан в эксплуатацию, подрядчики мэрии начнут их обновление: контракты на работы переходящие, со сроком исполнения до 1 ноября 2025 года. Впрочем, заказчики, МКУ «Управление строительства Липецка» и управление главного смотрителя будут не против, если подрядчики справятся со взятым на себя обязательствами ранее указанного срока.Реконструкция горбатого моста длиной в 9,6 метра и шириной в 35,8 метра, обойдется городскому бюджету в 96 432 268 рублей. Работы должны были закончиться глубокой осенью, однако ведутся гораздо быстрее из-за решения мэрии полностью, а не частично, как предполагалось ранее, перекрыть движение по мосту.