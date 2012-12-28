Общество
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46 минут назад
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На электроподстанцию в Становлянском районе упал беспилотник
Ночью в Липецкой области объявляли желтый и красный уровни воздушной опасности
Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале, что БПЛА упал ночью на территорию электроподстанции в Становлянском МО.
- На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена, - успокоил граждан среди ночи глава региона.
Отбой жёлтого уровня для всего региона и красного – для Становлянского района прозвучал в 6:07.
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