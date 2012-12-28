На электроподстанцию в Становлянском районе упал беспилотник

Ночью в Липецкой области объявляли желтый и красный уровни воздушной опасности

О желтом уровне воздушной опасности объявил губернатор Липецкой области в половине третьего ночи. А уже через несколько минут в Становлянском районе был объявлен высший красный уровень.Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале, что БПЛА упал ночью на территорию электроподстанции в Становлянском МО.- На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена, - успокоил граждан среди ночи глава региона.Отбой жёлтого уровня для всего региона и красного – для Становлянского района прозвучал в 6:07.