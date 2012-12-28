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На электроподстанцию в Становлянском районе упал беспилотник
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Общество
472
46 минут назад
1

На электроподстанцию в Становлянском районе упал беспилотник

Ночью в Липецкой области объявляли желтый и красный уровни воздушной опасности

О желтом уровне воздушной опасности объявил губернатор Липецкой области в половине третьего ночи. А уже через несколько минут в Становлянском районе был объявлен высший красный уровень.

Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале, что БПЛА упал ночью на территорию электроподстанции в Становлянском МО.

- На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена, - успокоил граждан среди ночи глава региона.

Отбой жёлтого уровня для всего региона и красного – для Становлянского района прозвучал в 6:07.
БПЛА
воздушная опасность
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Липа
24 минуты назад
Судя по всем оповещениям, опять его проспали. Благо не на дом и без жертв. И заканчивать это вы не собираетесь...
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