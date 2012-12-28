Липчанка судится с правительством за капремонт

Она требует признать недействующими постановления правительства области, касающиеся сроков переноса капитального ремонта.

Сегодня в Липецком областном суде началось слушание иска Елены Мещеряковой к правительству региона. Женщина надеется добиться капитального ремонта своего дома в установленные ранее сроки и выполнения в нем первоначально заявленных работ.В 2013 году постановлением тогда еще администрации Липецкой области «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» была принята 30-летняя программа капитальных ремонтов. Первоначально ее приняли на срок с 2014 по 2043 годы, но потом растянули почти на 40 лет, до 2052 года.В первой редакции постановления капитальный ремонт дома № 8 по улице Липовской был назначен на период 2022–2026 годов. Однако затем, в постановление не раз вносились изменения, и ремонт дома Елены Мещеряковой был перенесен на 2038–2040 годы. Из списка работ исчезли утепление фасада и установка общедомовых приборов учета.В иске Елена Мещерякова утверждает, что администрация региона не имела права сдвигать сроки капитального ремонта ее дома без согласия его жильцов, ссылаясь на часть 4 статьи 168 Жилищного кодекса РФ.В правительстве региона и областном управлении ЖКХ категорически не согласны с доводами липчанки и просят прекратить производство по административному делу.Как пояснила в суде представитель правительства региона Наталья Курганникова, первоначально срок капитального ремонта дома на улице Липовской перенесли с 2022–2026 годов на 2026–2028 годы так как региональная программа капремонтов приводилась в соответствие новым требованиям Жилищного кодекса. И для этого согласия собственников не требовалось.По какой причине срок капремонта был перенесен еще раз — на 2038–2040 годы — в суде сегодня почему-то никого не заинтересовало.Зато выяснилось, почему в мае этого года капремонт перенесли еще раз, на более раннее время — 2026–2028 годы. Оказалось, что управляющая компания провела техническое обследование здания, показавшее необходимость капитального ремонта. По чистой случайности это произошло после того, как областной суд принял к рассмотрению иск Елены Мещеряковой к рассмотрению.На суде представитель правительства Наталья Курганникова также пояснила, что из перечня работ по капитальному ремонту дома утепление фасада и установка приборов учета исключены потому, что эти работы не входят в обязательный перечень, а являются дополнительными.Также в правительстве уточнили, что не видят нарушений и в увеличении первоначального срока проведения программы с 30 до 39 лет. В регионе постоянно строятся новые дома, программа требует актуализации. И это никак не нарушает права истицы.Чем закончится дело, пока не ясно. Представитель истицы попросил время, чтобы уточнить свои требования в связи с очередным изменением сроков проведения капитального ремонта ее дома.