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Cбивший автоинспектора на трассе М-4 «Дон» 26-летний воронежец получил три года колонии-поселения
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сегодня, 14:58

Cбивший автоинспектора на трассе М-4 «Дон» 26-летний воронежец получил три года колонии-поселения

Получившему тяжёлые травмы полицейскому он также должен выплатить 900 тысяч рублей.

Елецкий районный суд приговорил 26-летнего жителя Воронежа к трём годам колонии-поселения водителя, сбившего автоинспектора в Елецком районе. Причём водитель был в наркотическом опьянении.

Воронежца осудили за нарушение правил дорожного движения водителем, находившимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (по пункту «а» части второй статьи 264 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ночью 15 февраля этого года в районе 396-го километра автодороги М-4 «Дон» в Елецком районе пьяный водитель, не включив сигналы поворота, пересек желтую линию разметки и выехал на обочину, где, не справившись с управлением, допустил наезд на несшего службу на дороге инспектора ДПС — его здоровью был причинен тяжкий вред.

Водитель признал вину. Уголовное дело рассматривали в особом порядке. Помимо трёх лет колонии-поселения, воронежца также лишили прав на два года. А потерпевшему он должен выплатить компенсацию морального вреда в 900 тысяч рублей.
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