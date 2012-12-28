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Севшая за руль пьяной женщина получила два года условно за предложение взятки сотрудникам ДПС
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Происшествия
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сегодня, 13:03
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Севшая за руль пьяной женщина получила два года условно за предложение взятки сотрудникам ДПС
Она хотела откупиться суммой в 30 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 30 марта этого года примерно в 00:30 женщина попалась пьяной за рулём и, находясь в патрульном автомобиле сотрудников ДПС, предложила инспекторам 30 000 рублей за не привлечение её к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но полицейские отказались от взятки.
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