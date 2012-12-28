Севшая за руль пьяной женщина получила два года условно за предложение взятки сотрудникам ДПС

Она хотела откупиться суммой в 30 000 рублей.

Тербунский районный суд приговорил женщину к двум года лишения свободы условно за покушение на дачу взятки должностному лицу.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 30 марта этого года примерно в 00:30 женщина попалась пьяной за рулём и, находясь в патрульном автомобиле сотрудников ДПС, предложила инспекторам 30 000 рублей за не привлечение её к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но полицейские отказались от взятки.