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сегодня, 13:03
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Севшая за руль пьяной женщина получила два года условно за предложение взятки сотрудникам ДПС

Она хотела откупиться суммой в 30 000 рублей.

Тербунский районный суд приговорил женщину к двум года лишения свободы условно за покушение на дачу взятки должностному лицу.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 30 марта этого года примерно в 00:30 женщина попалась пьяной за рулём и, находясь в патрульном автомобиле сотрудников ДПС, предложила инспекторам 30 000 рублей за не привлечение её к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но полицейские отказались от взятки.
покушение
взятка
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Кузькин отец
9 минут назад
Как то очень и очень гуманно.
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С Дачного
50 минут назад
Мало! От 40 начинаються торги для обычных граждан
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Гость
19 минут назад
От 40 лет пять на зад было, щас торги ближе к сотни
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Татьяна
51 минуту назад
И все??? За езду в пьяном виде и попытку дачи взятки два года условно????? Да "здравствует" наш суд! Самый гуманный суд в мире!!!
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