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Общество
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сегодня, 11:22
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В Данковском районе обеспокоены гибелью пчел
В июне комиссией уже был проведен отбор проб погибших пчел.
«В начале июня 2024 года созданной комиссией был проведен отбор проб погибших пчел, перги, меда с пасек принадлежащих жителям Данковского района. Также были отобраны пробы рапса с предполагаемого поля, на котором проводились обработки ядохимикатами», – отмечают в пресс-службе управления.
Хозяевам пасек напоминают о том, как правильно составить акт гибели пчел. Так, необходимо произвести фото- видео фиксацию, зафиксировать время, дату, температуру, направление и скорость ветра, наличие или отсутствие оповещения о обработке пестицидами и агрохимикатами, выяснить название препарата, которым происходила обработка.
После этого нужно написать заявление в органы местного самоуправления, Управление Роспотребнадзора. После этого будет создана комиссия, куда войдут пострадавший собственник пасечного хозяйства, представитель органа местного самоуправления, ветврач для взятия проб подмора фиксации санитарно-эпидемиологического состояния пасечного хозяйства, уполномоченный представитель агрохозяйства (чьи посевы были обработаны) для отбора зеленой массы предполагаемой культуры, подверженной обработке пестицидами, участковый.
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