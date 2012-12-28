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сегодня, 11:22
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В Данковском районе обеспокоены гибелью пчел

В июне комиссией уже был проведен отбор проб погибших пчел.

В связи с обработкой посевов на полях инсектицидами от вредителей в Данковском районе выросло число обращений граждан, обеспокоенных гибелью пчел на своих пасеках. Об этом сообщает управление ветеринарии Липецкой области.

«В начале июня 2024 года созданной комиссией был проведен отбор проб погибших пчел, перги, меда с пасек принадлежащих жителям Данковского района. Также были отобраны пробы рапса с предполагаемого поля, на котором проводились обработки ядохимикатами», – отмечают в пресс-службе управления.

Хозяевам пасек напоминают о том, как правильно составить акт гибели пчел. Так, необходимо произвести фото- видео фиксацию, зафиксировать время, дату, температуру, направление и скорость ветра, наличие или отсутствие оповещения о обработке пестицидами и агрохимикатами, выяснить название препарата, которым происходила обработка.

После этого нужно написать заявление в органы местного самоуправления, Управление Роспотребнадзора. После этого будет создана комиссия, куда войдут пострадавший собственник пасечного хозяйства, представитель органа местного самоуправления, ветврач для взятия проб подмора фиксации санитарно-эпидемиологического состояния пасечного хозяйства, уполномоченный представитель агрохозяйства (чьи посевы были обработаны) для отбора зеленой массы предполагаемой культуры, подверженной обработке пестицидами, участковый.
пчёлы
сельское хозяйство
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Гость
50 минут назад
Зафиксируйте лучше предпринимателям время обработки рапса - с 20:00 до 5:00. В это время пчелы не летают. Тогда пчеловодам не придется фиксировать направление и скорость ветра. Убивая пчел - мы вредим окружающей среде, в которой сами живём!
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й
сегодня, 11:28
Елец аналогично.
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