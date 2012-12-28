Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре
Погода в Липецке
«Это лето у нас — уже без пляжа»: жители села Ярлуково жалуются на перекрытый доступ к реке
Общество
Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
Происшествия
«Если мы за пять лет посадим тысячи деревьев, можно будет сказать, что это время прожито не зря!»
Общество
Еще один человек утонул в Липецкой области
Происшествия
Сегодня в Липецке: вой сирен, музыка Гарри Поттера, бескультурный чиновник
Общество
Липецкая вечЁрка: убийство на остановке, манифест Ченцова и небесная медуза
Общество
39-летнего мужчину забили черенком от лопаты: он умер в больнице
Происшествия
Сотрудники охотнадзора поймали одного сбежавшего страуса
Общество
На козырьке аптеки загорелся мусор
Общество
Читать все
Сотрудники охотнадзора поймали одного сбежавшего страуса
Общество
Липецкая вечЁрка: убийство на остановке, манифест Ченцова и небесная медуза
Общество
Мотоциклиста госпитализировали после столкновения с «Солярисом»
Происшествия
Еще один человек утонул в Липецкой области
Происшествия
За долг по алиментам в 90 тысяч рублей мужчина получил 60 часов обязательных работ
Общество
Двое парней из Иркутска угнали машину в Липецке и попались на пензенской трассе
Происшествия
Сегодня в Липецке: вой сирен, музыка Гарри Поттера, бескультурный чиновник
Общество
На месте, где липчанка распорола промежность, уложат тротуарную плитку
Общество
При пожаре в Данковском районе погиб 57-летний мужчина
Происшествия
В районах Левого берега Мирного и Дикого отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
898
сегодня, 09:53

На месте, где липчанка распорола промежность, уложат тротуарную плитку

Управление главного смотрителя готово заплатить 6,2 млн рублей компании, которая возьмется закончить благоустройство Плехановского спуска.

В прошлом году грандиозным фиаско закончилось благоустройство Плехановского спуска в Липецке: заказчик, управление главного смотрителя мэрии, в декабре (!) выгнал оттуда подрядную компанию, которая пыталась закончить контракт в мороз и снег.

pwnkxg11ixlibkihy95ynyoxssok29p4.jpg

73ci32wxgurtvvd3t36m4okie63gguft.jpg

Напомним, что подряд ценой 12,5 млн рублей на укладку плитки в октябре (!) выиграла скандальная компания «СМУ-5» Артака Мурадяна, уже не раз подводившего своих контрагентов (самым скандальным проектом было зимнее благоустройство сквера у Комсомольского пруда, о чем не раз рассказывал GOROD48). На момент торгов по обустройству Плехановского спуска ООО «СМУ-5» находилось в процессе расторжения другого муниципального контракта — на ремонт ям во дворах и внутриквартальных проездах, который тоже благополучно завалило (сейчас работы по нему выполняет СК «Липецк»). Тогда, в декабре, управление главного смотрителя города объяснило разрыв контракта с компанией Артака Мурадяна тем, что подрядчик должен быть завершить укладку плитки до 15 ноября, но, несмотря на ряд предостережений, пытался продолжать работу.

Больше половины необходимой по прошлогоднему подряду плитки компания «СМУ-5» на Плехановском спуске все же уложила, но заказчик не заплатил ей ни копейки. Более того, УГС попросил строительную организацию снять и забрать использованный стройматериал. Подрядчик решил, что его обманули, и обратился в арбитражный суд с иском к заказчику. Во время этого процесса на не доведенном до ума Плехановском спуске едва не произошла трагедия — в открытый люк подземных коммуникаций упала 37-летняя женщина и разорвала промежность.



Не дожидаясь решения суда, УГС объявил новый контракт — на приобретение плитки и ее укладку на лестничных маршах Плехановского спуска и на дорожке по улице Саперной, которая ведет к зданию управления Федерального казначейства по Липецкой области, оценив объем работ в 6,2 млн рублей. Подрядчику предстоит завершить их к 27 сентября.

h4l8u0k4w7ahloqqh1wam1jykq5jtq7o.jpg

На торги заявились две компании. Выполнить работы за меньшую сумму — за 6,1 млн рублей, вызвалось московское ООО «Спортинвест» (директор Армине Мкртчан). Контракт с компанией пока не заключен — заказчик сейчас проверяет документы потенциального подрядчика.

Кстати, этим контрактом предусмотрена укладка плитки той же марки, которую укладывала компания Артака Мурадяна — «Квадрат Грей».
благоустройство
4
1
0
0
3

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru