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Общество
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сегодня, 09:53
На месте, где липчанка распорола промежность, уложат тротуарную плитку
Управление главного смотрителя готово заплатить 6,2 млн рублей компании, которая возьмется закончить благоустройство Плехановского спуска.
Напомним, что подряд ценой 12,5 млн рублей на укладку плитки в октябре (!) выиграла скандальная компания «СМУ-5» Артака Мурадяна, уже не раз подводившего своих контрагентов (самым скандальным проектом было зимнее благоустройство сквера у Комсомольского пруда, о чем не раз рассказывал GOROD48). На момент торгов по обустройству Плехановского спуска ООО «СМУ-5» находилось в процессе расторжения другого муниципального контракта — на ремонт ям во дворах и внутриквартальных проездах, который тоже благополучно завалило (сейчас работы по нему выполняет СК «Липецк»). Тогда, в декабре, управление главного смотрителя города объяснило разрыв контракта с компанией Артака Мурадяна тем, что подрядчик должен быть завершить укладку плитки до 15 ноября, но, несмотря на ряд предостережений, пытался продолжать работу.
Больше половины необходимой по прошлогоднему подряду плитки компания «СМУ-5» на Плехановском спуске все же уложила, но заказчик не заплатил ей ни копейки. Более того, УГС попросил строительную организацию снять и забрать использованный стройматериал. Подрядчик решил, что его обманули, и обратился в арбитражный суд с иском к заказчику. Во время этого процесса на не доведенном до ума Плехановском спуске едва не произошла трагедия — в открытый люк подземных коммуникаций упала 37-летняя женщина и разорвала промежность.
Не дожидаясь решения суда, УГС объявил новый контракт — на приобретение плитки и ее укладку на лестничных маршах Плехановского спуска и на дорожке по улице Саперной, которая ведет к зданию управления Федерального казначейства по Липецкой области, оценив объем работ в 6,2 млн рублей. Подрядчику предстоит завершить их к 27 сентября.
На торги заявились две компании. Выполнить работы за меньшую сумму — за 6,1 млн рублей, вызвалось московское ООО «Спортинвест» (директор Армине Мкртчан). Контракт с компанией пока не заключен — заказчик сейчас проверяет документы потенциального подрядчика.
Кстати, этим контрактом предусмотрена укладка плитки той же марки, которую укладывала компания Артака Мурадяна — «Квадрат Грей».
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