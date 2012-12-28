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Общество
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33 минуты назад
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Фронтовики присоединились к спасению розового сквера
Липецкое отделение «Народного фронта» обратилось в мэрию с просьбой облагородить заросшие клумбы.
GOROD48 не раз рассказывал о том, что розовый сквер находится в запустении. Но мэрия почему-то никак не найдет деньги на его возрождение. На июль в сквере запланирована только прополка, а осенью — омолаживающая обрезка.
— Наша конечная цель — облагородить сквер. Почему бы там, например, не провести субботник? — сказала представитель ОНФ по Липецкой области Надежда Неклюдова.
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