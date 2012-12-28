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303
33 минуты назад
6

Фронтовики присоединились к спасению розового сквера

Липецкое отделение «Народного фронта» обратилось в мэрию с просьбой облагородить заросшие клумбы.

«Цветочный сквер в центре Липецка превратился в сорняковый. Наших подписчиков, гуляющих по центру города, охватил ужас: некогда прекрасный сквер с розами в 300 м от здания администрации Липецка зарос. Народный фронт обратился в администрацию Липецка с просьбой облагородить клумбы и вернуть городу цветущее место!», — такой пост появился сегодня в Telegram-канале «Народный фронт. Липецкая область».

GOROD48 не раз рассказывал о том, что розовый сквер находится в запустении. Но мэрия почему-то никак не найдет деньги на его возрождение. На июль в сквере запланирована только прополка, а осенью — омолаживающая обрезка.

— Наша конечная цель — облагородить сквер. Почему бы там, например, не провести субботник? — сказала представитель ОНФ по Липецкой области Надежда Неклюдова.
розовый сквер
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Комментарии (6)

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Как гость
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Ботан
2 минуты назад
Администрация рядом.Раз денег нет.Надо держаться))))) Выгонять их со стульев и идти наводить красоту.Один фик сидят спят там..мэрия....Аж смешно))))))))Звучит только громко.Сельсовет...было бы правильнее
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Пешеход
3 минуты назад
Липецк город цветения
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ттт
5 минут назад
не играйте словами, фронтовики и игруны в политику сильно разные люди.
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Гостья1
6 минут назад
Всем фронтом на одну клумбу!А где молодежный фронт??
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Липчанин
7 минут назад
Вот пусть бездельники из ОНФ и идут на субботник, раз их ставленники во власти неспособны заставить подчиненных работать.
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Позитив
14 минут назад
В этом сквере только в центре клумбу надо облагородить, субботник собрали и пропололи розы, в чем проблема???
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