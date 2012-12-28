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Общество
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сегодня, 13:38
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Розовый сквер в центре Липецка превратился в шиповниковый
Оставленный без ухода цветник стал еще одной липецкой заброшкой.
Уже сложно представить, что в 2018 году в сквере высадили более 30 видов роз: английских, парковых, плетистых, чайногибридных, флорибунда и других. Всего на двух клумбах было посажено 2,2 тысячи кустов.
Остатки былого великолепия
Шесть лет назад в сквере установили арки и лавочки с деревянными навесами. По первоначальной задумке их должны были оплести вьющиеся растения. Сейчас почти все арки и навесы пустуют. Непосвященные в замысел, даже не понимают, зачем они нужны.
Идею благоустройства сквера Авиаторов в свое время активно проталкивал тогдашний председатель городского департамента благоустройства и дорожного хозяйства Алексей Бахтин. После его отставки сквер из любимого детища превратился в приемыша. GOROD48 уже обращал на внимание мэрии на цветочную заброшку два года назад. Тогда в сквере немного подновили деревянные конструкции и обрезали розы.
И в ближайшее время никаких серьезных мер по возрождению сквера принимать не планируется. А жаль, это место могло бы стать изюминкой Липецка.
«Розы, растущие в сквере, плохо перенесли аномально холодную зиму 2023–2024 года. Несмотря на предпринятые усилия сотрудников «Зеленхоза», которые весной провели прополку и обрезку растений, все-равно не удалось избежать «перерождения» роз в шиповник. Омолаживающая обрезка запланирована на осень, а прополку озеленители проведут в уже июле», — сообщили в пресс-службе мэрии.
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