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сегодня, 13:38
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Розовый сквер в центре Липецка превратился в шиповниковый

Оставленный без ухода цветник стал еще одной липецкой заброшкой.

Сквер Авиаторов на площади Революции, когда-то собирались переименовать в Цветочный. Но сейчас на такое название он явно не тянет. Разбитые клумбы заросли сорняками и сквер в центре города похож на заросший бурьяном пустырь, но уж никак не на цветник.







Уже сложно представить, что в 2018 году в сквере высадили более 30 видов роз: английских, парковых, плетистых, чайногибридных, флорибунда и других. Всего на двух клумбах было посажено 2,2 тысячи кустов.



Остатки былого великолепия

Шесть лет назад в сквере установили арки и лавочки с деревянными навесами. По первоначальной задумке их должны были оплести вьющиеся растения. Сейчас почти все арки и навесы пустуют. Непосвященные в замысел, даже не понимают, зачем они нужны.







Идею благоустройства сквера Авиаторов в свое время активно проталкивал тогдашний председатель городского департамента благоустройства и дорожного хозяйства Алексей Бахтин. После его отставки сквер из любимого детища превратился в приемыша. GOROD48 уже обращал на внимание мэрии на цветочную заброшку два года назад. Тогда в сквере немного подновили деревянные конструкции и обрезали розы.

И в ближайшее время никаких серьезных мер по возрождению сквера принимать не планируется. А жаль, это место могло бы стать изюминкой Липецка.

«Розы, растущие в сквере, плохо перенесли аномально холодную зиму 2023–2024 года. Несмотря на предпринятые усилия сотрудников «Зеленхоза», которые весной провели прополку и обрезку растений, все-равно не удалось избежать «перерождения» роз в шиповник. Омолаживающая обрезка запланирована на осень, а прополку озеленители проведут в уже июле», — сообщили в пресс-службе мэрии.
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Пользователь
21 минуту назад
А у нас все так, сначала благоустроим, потом бросим, потом снова одно и тоже благоустроим
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Лиза
22 минуты назад
"Изюминкой" Липецка уже давно стали лопухи по пояс и крапива, растущие по всему городу, которые никто не убирает.
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тётка
29 минут назад
Этой зимой розы прекрасно перезимовали,снега было много,по этому и не замёрзли.
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РВС
35 минут назад
Уже ничего не удивляет…
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555
39 минут назад
Ну конечно, зеленхозу зима 2023-2024 виновата. Розы в таком жутком состоянии были уже прошлым летом, да и позапрошлым тоже. Просто на сквер забили, в этом и проблема.
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Алоизий
59 минут назад
Бюджет нам строить - им жить помогает!
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селянин
сегодня, 14:00
Как будто нельзя отдать(бесплатно)за 1 рубль аренды предпринимателю, чтоб он установил там детское кафе. Так нет,пусть лучше запоминает.
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