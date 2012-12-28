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сегодня, 14:33
20

«Я императрица!»: продавец церковной лавки устроила скандал в подземном переходе у Центрального рынка

Сегодня департамент развития территории пытался призвать к порядку хозяев и арендаторов торговых помещений в подземке у Центрального рынка.

В нем нет порядка ни внутри, ни снаружи. Ведь внутри переход принадлежит группе коммерсантов, снаружи — муниципалитету. Но если снаружи после нашей последней публикации о переходе убрали мусор и отвалившуюся облицовочную плитку, то внутри все осталось как было — заставленный товаром проход (вещи висят даже с крючьев, ввинченных в потолок, что категорически запрещено городскими Правилами благоустройства), грязь и измазанные краской стены.

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Несмотря на то, что рейд предполагал раздачу предписаний о наведении чистоты и уборке с дверей магазинов тэгов — так подростки называют свою мазню, выдавая ее за художественное граффити, из перехода тут же сбежали торговцы носками, трусами, сумками и иным товаром. На лестницах сразу стало просторно.

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А в самом переходе продавец церковной лавки вдруг устроила двум чиновницами департамента жуткий скандал.

Женщине в платочке не понравились требования проверяющих закрасить тэги на жалюзи и стене перехода, являющейся одновременно и стеной ритуального магазинчика.

— Я — Екатерина Вторая. Императрица! — заявила она заместителю председателя департамента Татьяне Инютиной и руководителю управы №11 Елене Еньковой, попросивших ее представиться (за своим удостоверением, правда, пришлось сходить и Инютиной).

Выйдя из своей лавки в переход, женщина тут же напустилась на прекрасно выглядевшую руководителя управы:

— Почему вы так улыбаетесь с таким неприятным видом? Вы улыбаетесь презрительно! Вообще, ходить с таким видом тут я вам не рекомендую!

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Татьяна Инютина не спорила. Она просто провела пальцем по жалюзи церковной лавки, который покрылся жирным слоем грязи: «Картина маслом!» Не признавая очевидного нарушения Правил благоустройства Липецка, предписывающего содержать места торговли в чистоте, продавец икон и свечей завила, что контролеры устроили произвол. Ее крики собрали возрастных прохожих, которые начали ругать чиновниц за то, что те не ходят по дворам и по улицам, не замечают перерытый вдоль и поперек город, не обращают внимание на переполненные мусорки, а обижают хороших людей. «Вы нигде не ходите! Вы здесь шляетесь!»

Это, кстати, не так. С начала года сотрудники департамента развития территорий за не исполненные вовремя предписания составили в отношении нарушителей — бизнеса, управляющих компаний, ресурсных организаций — 128 протоколов об административных правонарушениях. 114 из них уже рассмотрел суд, оштрафовав виновных 945 тысяч рублей по статье 19.5 КоАП Липецкой области.

Впрочем, все остальные собственники торговых точек в подземном переходе и их арендаторы с пониманием отнеслись к полученным предписаниям.

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— Мы направили такие предписания об устранении выявленных недостатков по почте владельцам торговых помещений, но сегодня, чтобы ускорить процесс, раздали их копии предпринимателям. Им нужно навести порядок в переходе к 9 августа. Надеемся, что после сегодняшнего рейда ситуация быстрее изменится к лучшему, — сказала Татьяна Инютина.

Напомним, что переход в 2000 году построил трест «Липецкстрой». Места под торговлю в нем купила группа коммерсантов, которая ни в какую не пошла навстречу главе Липецка Евгении Уваркиной, намеревавшейся на первом году своего управления городом, в 2019-м, навести в переходе порядок. В итоге никакой управлявшей компании, к чему мэр призывала собственников небольших торговых помещений в подземелье, те так и не создали. Ипэшники сочли все разумные предложения мэра и начальника городского управления потребрынка Аси Франценюк попыткой отжать у них бизнес, и на этом попытки найти компромисс закончились. Мэр, в свою очередь, не выполнила угрозы полностью прикрыть эту лавочку, сделав из подземки то, для чего ее и строили — обычный переход под дорогой, объект пешеходной инфраструктуры. И подземный переход продолжает позорить город.
подземный переход
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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
мы
7 минут назад
пристали как банный лист, у нас пол города в незаконной рекламе и грязи. лично писала чтоб посреди дороги банер с незаконной рекламой сняли :) 9 месяцев снимали пока в прокуратуру не написала.
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Багиня
17 минут назад
она, Багиня! а её скетч .....Вообще, ходить с таким видом тут я вам не рекомендую!... надо отлить в мраморе
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Аня
21 минуту назад
Владельцы магазинов устроили бы дежурство, и пару раз надавали бы по шее " * #34; - может тогда стало бы почище?
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житель 78
30 минут назад
Это позор!
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Историк
33 минуты назад
Не понимаю, почему создателем нашего города называют Петра I, когда статус города и соответственно название Липецк присвоила Екатерина II, а до этого здесь были населенные пункты типа Сокольска, Липских заводов, Романово и т.д. Виват Императрица!!! Только ты смогла сделать из Мухосранска будущую жемчужину Черноземья.
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Татьяна
33 минуты назад
Подземный переход в принципе не может быть местом торговли!!! В чью "светлую" голову пришла эта идиотская идея - отдать его торгашам на убийство?????????
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Липчанин76
39 минут назад
Порядок и чистоту конечно нужно наводить, но когда власти поймают и показательно строго не накажут графоманов, которые портят фасады и стены домов (статья о вандализме и нанесению ущерба собственности). Такое впечатление, что полиция в упор не видит этих * . А найти их очень просто, стоит провести анализ, кто и сколько покупает баллончиков с краской, да это тяжело, но результат будет 100%. Плюс камеры посмотреть.
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Свекловод начинающий
42 минуты назад
а Татьяна Инютина -красавица!!!!И не смотря на это-еще и умница!!!
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zzloyzz
44 минуты назад
В Липецке нет нормальных подземных пешеходных переходов. Самый страшный, конечно, на ул. Плеханова.
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Интересно,
47 минут назад
Как переход оказался в собственности коммерсов? Установить того, кто со стороны администрации подписывал договоры и обязать его за свой счёт восстановить первоначальное состояние перехода.
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Позитив
3 минуты назад
В нулевых, кто его продавал, видно уже не сыскать! Через суд вернуть переход и дело с концом!!!
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