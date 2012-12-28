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«Я императрица!»: продавец церковной лавки устроила скандал в подземном переходе у Центрального рынка
«Я императрица!»: продавец церковной лавки устроила скандал в подземном переходе у Центрального рынка
Общество
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сегодня, 14:33
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«Я императрица!»: продавец церковной лавки устроила скандал в подземном переходе у Центрального рынка
Сегодня департамент развития территории пытался призвать к порядку хозяев и арендаторов торговых помещений в подземке у Центрального рынка.
Несмотря на то, что рейд предполагал раздачу предписаний о наведении чистоты и уборке с дверей магазинов тэгов — так подростки называют свою мазню, выдавая ее за художественное граффити, из перехода тут же сбежали торговцы носками, трусами, сумками и иным товаром. На лестницах сразу стало просторно.
А в самом переходе продавец церковной лавки вдруг устроила двум чиновницами департамента жуткий скандал.
Женщине в платочке не понравились требования проверяющих закрасить тэги на жалюзи и стене перехода, являющейся одновременно и стеной ритуального магазинчика.
— Я — Екатерина Вторая. Императрица! — заявила она заместителю председателя департамента Татьяне Инютиной и руководителю управы №11 Елене Еньковой, попросивших ее представиться (за своим удостоверением, правда, пришлось сходить и Инютиной).
Выйдя из своей лавки в переход, женщина тут же напустилась на прекрасно выглядевшую руководителя управы:
— Почему вы так улыбаетесь с таким неприятным видом? Вы улыбаетесь презрительно! Вообще, ходить с таким видом тут я вам не рекомендую!
Татьяна Инютина не спорила. Она просто провела пальцем по жалюзи церковной лавки, который покрылся жирным слоем грязи: «Картина маслом!» Не признавая очевидного нарушения Правил благоустройства Липецка, предписывающего содержать места торговли в чистоте, продавец икон и свечей завила, что контролеры устроили произвол. Ее крики собрали возрастных прохожих, которые начали ругать чиновниц за то, что те не ходят по дворам и по улицам, не замечают перерытый вдоль и поперек город, не обращают внимание на переполненные мусорки, а обижают хороших людей. «Вы нигде не ходите! Вы здесь шляетесь!»
Это, кстати, не так. С начала года сотрудники департамента развития территорий за не исполненные вовремя предписания составили в отношении нарушителей — бизнеса, управляющих компаний, ресурсных организаций — 128 протоколов об административных правонарушениях. 114 из них уже рассмотрел суд, оштрафовав виновных 945 тысяч рублей по статье 19.5 КоАП Липецкой области.
Впрочем, все остальные собственники торговых точек в подземном переходе и их арендаторы с пониманием отнеслись к полученным предписаниям.
— Мы направили такие предписания об устранении выявленных недостатков по почте владельцам торговых помещений, но сегодня, чтобы ускорить процесс, раздали их копии предпринимателям. Им нужно навести порядок в переходе к 9 августа. Надеемся, что после сегодняшнего рейда ситуация быстрее изменится к лучшему, — сказала Татьяна Инютина.
Напомним, что переход в 2000 году построил трест «Липецкстрой». Места под торговлю в нем купила группа коммерсантов, которая ни в какую не пошла навстречу главе Липецка Евгении Уваркиной, намеревавшейся на первом году своего управления городом, в 2019-м, навести в переходе порядок. В итоге никакой управлявшей компании, к чему мэр призывала собственников небольших торговых помещений в подземелье, те так и не создали. Ипэшники сочли все разумные предложения мэра и начальника городского управления потребрынка Аси Франценюк попыткой отжать у них бизнес, и на этом попытки найти компромисс закончились. Мэр, в свою очередь, не выполнила угрозы полностью прикрыть эту лавочку, сделав из подземки то, для чего ее и строили — обычный переход под дорогой, объект пешеходной инфраструктуры. И подземный переход продолжает позорить город.
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