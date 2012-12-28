Главный тренер «Металлурга» забил гол в ворота сборной России

Максим Ромащенко с максимальной пользой использовал выходной.

47-летний наставник отличился в серии послематчевых пенальти, тем не менее лидировавшие в счёте большую часть встречи белорусы уступили российской команда: два тайма по 35 минут принесли ничью – 1:1, в а «лотерее» больше повезло гостям – 5:4.











Ромащенко в сборной Белоруссии №9



Ромащенко, являющийся лучшим бомбардиром в истории белорусской сборной – 20 голов в 64 матчах, вышел на поле под 9-м номером, уже на первых минутах опасно пробил по воротам. На 24-й минуте он был заменён, но к этому времени белорус Станислав Драгун уже успел открыть счёт. В игре были разрешены обратные замены, Ромащенко вернулся на поле в ходе второго тайма.











Ромащенко в игре против обладателя Кубка УЕФА Евгения Алдонина











В 1-м тайме Ромащенко показал, как нужно бороться, достав у бровки в сумасшедшем подкате почти ушедший мяч, словно тренеру 17 лет.







Россиян выручили 11-метровые. Под конец игры Андрей Каряка заработал пенальти и сам его реализовал – 1:1.







Послематчевая серия пенальти началась с промаха Андрея Аршавина. Следом вратарь россиян Руслан Нигматуллин отразил удар белоруса Виталия Молоша. Ромащенко бил у белорусов третьим и с левой ноги мощно поразил угол ворот Нигматуллина, который, к слову, несколько лет назад претендовал на пост спортивного директора «Металлурга».





Основная серия тоже не выявила победителя – 4:4, бить пришлось до первого промаха: у россиян отличился Роман Шишкин, а у хозяев экс-звезла «Ростова» Тимофей Калачёв в точности повторил промах Роберто Баджо в финале ЧМ-1994.

За россиян сыграли такие звёзды, как Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Алексей Смертин и другие. За белорусов – Александр Глеб, Сергей Гуренко, Эрик Яхимович…









Россиян тренировали Юрий Сёмин и Валерий Газаев (на фото). белорусов - Анатолий Байдачный и самый искренний тренер в мире Эдуард Малафеев.











Белорусы получили серебряные медали



Любопытно, что Ромащенко выехал в столицу Белоруссии сразу после контрольного матча, в котором «Металлург» дома победил курский «Авангард» - 3:0, а сегодня он уже «рулит» нашей командой на тренировке. Поездку и игру за сборную он умудрился уместить в единственный выходной.







Фото Белорусской федерации футбола