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Спорт
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36 минут назад
Главный тренер «Металлурга» забил гол в ворота сборной России
Максим Ромащенко с максимальной пользой использовал выходной.
47-летний наставник отличился в серии послематчевых пенальти, тем не менее лидировавшие в счёте большую часть встречи белорусы уступили российской команда: два тайма по 35 минут принесли ничью – 1:1, в а «лотерее» больше повезло гостям – 5:4.
Ромащенко в сборной Белоруссии №9
Ромащенко, являющийся лучшим бомбардиром в истории белорусской сборной – 20 голов в 64 матчах, вышел на поле под 9-м номером, уже на первых минутах опасно пробил по воротам. На 24-й минуте он был заменён, но к этому времени белорус Станислав Драгун уже успел открыть счёт. В игре были разрешены обратные замены, Ромащенко вернулся на поле в ходе второго тайма.
Ромащенко в игре против обладателя Кубка УЕФА Евгения Алдонина
В 1-м тайме Ромащенко показал, как нужно бороться, достав у бровки в сумасшедшем подкате почти ушедший мяч, словно тренеру 17 лет.
Россиян выручили 11-метровые. Под конец игры Андрей Каряка заработал пенальти и сам его реализовал – 1:1.
Послематчевая серия пенальти началась с промаха Андрея Аршавина. Следом вратарь россиян Руслан Нигматуллин отразил удар белоруса Виталия Молоша. Ромащенко бил у белорусов третьим и с левой ноги мощно поразил угол ворот Нигматуллина, который, к слову, несколько лет назад претендовал на пост спортивного директора «Металлурга».
Основная серия тоже не выявила победителя – 4:4, бить пришлось до первого промаха: у россиян отличился Роман Шишкин, а у хозяев экс-звезла «Ростова» Тимофей Калачёв в точности повторил промах Роберто Баджо в финале ЧМ-1994.
За россиян сыграли такие звёзды, как Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Алексей Смертин и другие. За белорусов – Александр Глеб, Сергей Гуренко, Эрик Яхимович…
Россиян тренировали Юрий Сёмин и Валерий Газаев (на фото). белорусов - Анатолий Байдачный и самый искренний тренер в мире Эдуард Малафеев.
Белорусы получили серебряные медали
Матч стал второй частью проекта «Лиги Легенд». В прошлом году не обошёлся без представителя «Металлурга» и открывавший серию ретро-матч волгоградского «Динамо» и столичного «Спартака». Последний рубеж у волжан оборонял тогдашний тренер вратарей «сталеваров» Андрей Чичкин.
Любопытно, что Ромащенко выехал в столицу Белоруссии сразу после контрольного матча, в котором «Металлург» дома победил курский «Авангард» - 3:0, а сегодня он уже «рулит» нашей командой на тренировке. Поездку и игру за сборную он умудрился уместить в единственный выходной.
Фото Белорусской федерации футбола
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