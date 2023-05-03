Тренер вратарей «Металлурга» пропустил два в «матче легенд», но только от самых титулованных

Андрей Чичкин вошёл в самый звёздный отечественный футбольный «бомонд».

Тренер вратарей «Металлурга» Андрей Чичкин в компании со «звездными» ветеранами отечественного футбола принял участие в необычном Ретро-матче «легенд» в Волгограде.

В товарищеской игре соперничали «Динамо» (Сталинград) и московский «Спартак» - точно такая же встреча прошла 80 лет назад 2 мая 1943 года после освобождения города на Волге от немецко-фашистских захватчиков.

Чичкин в своё время выступал за волгоградский «Ротор», брал «серебряную» (в 1997) и «бронзовую» (1996) медали чемпионата России, кому как не ему было защищать ворота «Сталинграда»? Правда, в первом тайме он уступил место более возрастному коллеге 50-летнему Платону Захарчуку, хотя тот и сыграл за волгоградскую команду меньше матчей – 66 против 126 у Чичкина. Тот умудрился отстоять «на ноль», вытащив из-под перекладины очень сложный мяч после удара Александра Павленко.

Но второй 30-минутный тайм вышел уже 45-летний Чичкин, сохранить ворота в неприкосновенности от атак Егора Титова, Дмитрия Аленичева и Ко было уже сложно. Тем более, что главный тренер «Спартака» Олег Романцев прямо во время трансляции по «Матч-ТВ» требовал от своей команды решительных действий.

«Григорьевич» (так зовут тренера в «Металлурге») несколько раз выручил, а забить ему сумели только очень титулованные: ударом головой счёт открыл «бронзовый» призёр Евро-2008 Роман Павлюченко. А затем четвертьфиналист ЧМ-2018 Александр Самедов использовал выход один на один (на фото).

В целом команда у «Спартака» была заметно моложе, чем у волгоградских ветеранов, многим из которых уже хорошенько за 50, что наверное повлияло на исход.

Во втором тайме тренер динамовцев Валерий Газзаев выпустил на поле двух бывших футболистов «Металлурга» Евгения Чумаченко и Валерия Бурлаченко, но они спасти команду не смогли. Счёт так и остался – 2:0 в пользу москвичей.

К слову, настоящий матч 1943 года завершился по-другому: тогда сталинградцы выиграли – 1:0.

На «Волгоград-Арене», которая по такому случаю собрала 36 640 зрителей, попытались воссоздать старинную эпоху. Так, игроки приехали на матч в автобусах 30-х годов прошлого века, куда было сложно уместить таких гигантов, как, например, Виктор Онопко (189 см) или Чичкин (195), футболисты вышли в ретро-форме. Даже полиция приехала в «москвичах» жёлтого цвета с синими полосками, как было принято в первой половине прошлого века (любопытно, чтобы они делали, если бы пришлось пуститься в погоню за настоящим современным злоумышленником?)

Волгоградские игроки почтили память бывшего игрока «Ротора», который ушёл в прошлом году в возрасте 46 лет. Одним из тех, кто нёс его футболку был Валерий Бурлаченко.

Чичкин уже вернулся в расположение «Металлурга» и сегодня на загородной базе уже гонял наших голкиперов.



Андрей Чичкин в "Металлурге"

