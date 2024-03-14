Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Оперативный штаб ввел в Липецкой области двухуровневую систему оповещения
Общество
В Липецкой области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по листериозу и геморрагической лихорадке
Здоровье
«Это, конечно, супер, но там люди живут!»
Общество
Сбитая пьяной женщиной-водителем девятиклассница переведена в обычную палату
Происшествия
Житель Липецка спалил дом соседей из-за пустяковой ссоры
Происшествия
Липецкий архитектор предложил проект набережной реки Липовка
Общество
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, помощь пострадавшей в ДТП девочке и спасенное сграффито
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Электробус и автобусы для частного сектора»: в мэрии рассказали, как будет работать транспорт в дни выборов
Общество
«Как вора — освободить! Но как похитившего меня человека, грабителя и разбойника — посадить!»
Происшествия
Читать все
Токарь круче чем тиктокер
Общество
Мэрия Липецка оценила ремонт мостов на улицах Фрунзе и Студеновской в 377 000 000 рублей
Общество
Полиция проводит проверку по видео с избиением в 27-м микрорайоне
Происшествия
На охраняемой автостоянке с автомобиля сняли два аккумулятора
Происшествия
Чаплыгинец задолжал по 79 штрафам ГИБДД более 120 тысяч рублей
Общество
Жители Липецкого округа жалуются на состояние моста на дороге Вербилово-Грязное-Боринское
Общество
Полицейский автомобиль попал в ДТП в Грязях
Происшествия
Во Дворце бракосочетания пройдут и свадьбы, и выборы
Общество
42-летний мужчина погиб на диване
Происшествия
В столкновении легкового автомобиля и двух грузовиков пострадал 48-летний водитель
Происшествия
Читать все
Общество
273
42 минуты назад
1

Жители Липецкого округа жалуются на состояние моста на дороге Вербилово-Грязное-Боринское

На мосту через ручей Ериловка на дороге Вербилово-Грязное-Боринское идёт ремонт.

В редакцию GOROD48 обратились жители села Вербилово Липецкого муниципального округа, которые пожаловались на состояние моста на единственной подъездной дороге к селу.

«Водители автобусов уже не раз отказывались проезжать по мосту», — возмущаются селяне.

F316BAA8-8C28-4815-BB63-E6AC67BC1FD8.jpeg+2024-03-14-11.42.02.jpg

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области, на мосту через ручей Ериловка на дороге Вербилово-Грязное-Боринское в настоящее время идёт ремонт.

«Сейчас подрядчик ведет бетонные работы на опорах. Движение организовано по одной полосе в реверсивном режиме, все положенные знаки, предупреждающие о работах, выставлены. По словам перевозчиков, работающих на маршрутах №122 и №563, рейсы выполняются по расписанию, вопросов к участку ремонта у водителей нет», — отметили в управлении.
дороги
благоустройство
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
35 минут назад
Зажрались уже, нормально можно проехать. Нужно было вам его совсем разобрать, а то вам интернет наверно только провели вот и пишете всем всякую ерунду
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru