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Общество
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42 минуты назад
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Жители Липецкого округа жалуются на состояние моста на дороге Вербилово-Грязное-Боринское
На мосту через ручей Ериловка на дороге Вербилово-Грязное-Боринское идёт ремонт.
«Водители автобусов уже не раз отказывались проезжать по мосту», — возмущаются селяне.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области, на мосту через ручей Ериловка на дороге Вербилово-Грязное-Боринское в настоящее время идёт ремонт.
«Сейчас подрядчик ведет бетонные работы на опорах. Движение организовано по одной полосе в реверсивном режиме, все положенные знаки, предупреждающие о работах, выставлены. По словам перевозчиков, работающих на маршрутах №122 и №563, рейсы выполняются по расписанию, вопросов к участку ремонта у водителей нет», — отметили в управлении.
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