Жители Липецкого округа жалуются на состояние моста на дороге Вербилово-Грязное-Боринское

На мосту через ручей Ериловка на дороге Вербилово-Грязное-Боринское идёт ремонт.

В редакцию GOROD48 обратились жители села Вербилово Липецкого муниципального округа, которые пожаловались на состояние моста на единственной подъездной дороге к селу.«Водители автобусов уже не раз отказывались проезжать по мосту», — возмущаются селяне.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области, на мосту через ручей Ериловка на дороге Вербилово-Грязное-Боринское в настоящее время идёт ремонт.«Сейчас подрядчик ведет бетонные работы на опорах. Движение организовано по одной полосе в реверсивном режиме, все положенные знаки, предупреждающие о работах, выставлены. По словам перевозчиков, работающих на маршрутах №122 и №563, рейсы выполняются по расписанию, вопросов к участку ремонта у водителей нет», — отметили в управлении.