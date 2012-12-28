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В Липецке звучит сирена: объявлен красный уровень опасности
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Происшествия
6311
сегодня, 01:58

В Липецке звучит сирена: объявлен красный уровень опасности

В 01:56 для Липецка объявлен красный уровень опасности: существует угроза атаки БПЛА.

Напоминаем, алгоритм действий при тревоге такого уровня:

– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.

– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. 

– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов:

– Не подходите к обломкам и не трогайте их.

– Сообщите о месте падения БПЛА или его обломков по телефону 112.
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