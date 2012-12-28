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Полицейские показали кадры погони за сбившим ребенка пьяным водителем
Происшествия
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Происшествия
746
41 минуту назад
1

Полицейские показали кадры погони за сбившим ребенка пьяным водителем

В отношении водителя возбуждены несколько дел.

Вечером 23 июня в Ельце наряд ДПС преследовал пьяного водителя. Уходя от погони он сбил 9-летнюю девочку. Кадры преследования сегодня опубликовало областное управление МВД.

Преследование «ВАЗ-2108» началось улице Аргамаченской: водитель автомобиля не остановился на требование сотрудника ГАИ. Экипаж ДПС задержан нарушителя уже на территории Елецкого района. При этом, уходя от погни, водитель сбил в поселке Елецком на улице Солнечной 9-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали. 


Оказалось, что за рулем «ВАЗа» находился 45-летний житель Елецкого района. Он привлечен к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ: ч. 2 ст. 12.25 (Невыполнение требования о об остановке транспортного средства) и ст. 12.26 (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования). Ведется расследование и по факту наезда на ребенка.


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Комментарии (1)

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Александр Н.
16 минут назад
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