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Происшествия
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41 минуту назад
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Полицейские показали кадры погони за сбившим ребенка пьяным водителем
В отношении водителя возбуждены несколько дел.
Преследование «ВАЗ-2108» началось улице Аргамаченской: водитель автомобиля не остановился на требование сотрудника ГАИ. Экипаж ДПС задержан нарушителя уже на территории Елецкого района. При этом, уходя от погни, водитель сбил в поселке Елецком на улице Солнечной 9-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали.
Оказалось, что за рулем «ВАЗа» находился 45-летний житель Елецкого района. Он привлечен к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ: ч. 2 ст. 12.25 (Невыполнение требования о об остановке транспортного средства) и ст. 12.26 (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования). Ведется расследование и по факту наезда на ребенка.
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