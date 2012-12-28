Происшествия
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сегодня, 15:28
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Усманскую потасовку со стрельбой записала камера наблюдения АЗС
Отец пришел разбираться с обидчиками сына и пустил в ход ружье.
Как стало известно GOROD48, сначала молодой житель Усмани повздорил с другим молодым человеком. Потом за другого вступилась сборная команда из местных и воронежских гостей, что окончилось избиением усманца. Когда парень вернулся домой, его отец увидел следы побоев и решил заступиться за сына.
Что конкретно произошло на заправке, где состоялась встреча, сейчас устанавливают полицейские. Но разговор вышел за рамки разумного и 69-летний усманец пустил в ход принесенное с собой ружье. Выстрел пришелся в колено одного из оппонентов его сына.
В момент попадания у того из рук выпал пистолет, который подобрал один из участников разговора. И буквально через мгновение группа поддержки молодого человека бросилась пинать истекающего кровью мужчину. А чуть позже те же действия повторила другая группа молодых людей, которая подъехала на машине. Эти события записала камера наблюдения АЗС, где и происходил конфликт.
Ранее пресс-служба судебной системы Липецкой области сообщала, что после конфликта раненый был доставлен в Усманскую ЦРБ, а стрелок явился с повинной в полицию. На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста. Ружье, из которого он стрелял, официально зарегистрировано.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, стрелявший уже раскаялся, что решил пустить в ход оружие.
— В отношении 69-летнего усманца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, — уточнили в полиции.
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