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сегодня, 15:28
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Усманскую потасовку со стрельбой записала камера наблюдения АЗС

Отец пришел разбираться с обидчиками сына и пустил в ход ружье.

История со стрельбой на усмаснкой заправке ночью 17 июня получила продолжение — оказалось, что всему виной стал конфликт между группами молодых людей. 

Как стало известно GOROD48, сначала молодой житель Усмани повздорил с другим молодым человеком. Потом за другого вступилась сборная команда из местных и воронежских гостей, что окончилось избиением усманца. Когда парень вернулся домой, его отец увидел следы побоев и решил заступиться за сына.

Что конкретно произошло на заправке, где состоялась встреча, сейчас устанавливают полицейские. Но разговор вышел за рамки разумного и 69-летний усманец пустил в ход принесенное с собой ружье. Выстрел пришелся в колено одного из оппонентов его сына. 

В момент попадания у того из рук выпал пистолет, который подобрал один из участников разговора. И буквально через мгновение группа поддержки молодого человека бросилась пинать истекающего кровью мужчину. А чуть позже те же действия повторила другая группа молодых людей, которая подъехала на машине. Эти события записала камера наблюдения АЗС, где и происходил конфликт.

Ранее пресс-служба судебной системы Липецкой области сообщала, что после конфликта раненый был доставлен в Усманскую ЦРБ, а стрелок явился  с повинной в полицию. На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста.  Ружье, из которого он стрелял, официально зарегистрировано. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, стрелявший уже раскаялся, что решил пустить в ход оружие.

— В отношении 69-летнего усманца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, — уточнили в полиции.
стрельба
АЗС
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
13 минут назад
Отцу 69 , сколько чаду лет не написали ), пришел домой написано , он что до сих пор с родителями живет?
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Житель
14 минут назад
К деду 69 лет жаловаться прибежал . Испанский стыд
Ответить
офигеть
сегодня, 16:43
Зачем раненого добивали,и того,кто подбежал к нему,ногой в голову сзади ударили?
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48
сегодня, 16:28
хах, терпила мушку спилить забыл на своем револьвере)))
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Липчанин
сегодня, 16:03
Дальше будет по наростающей. Дробь вытащат, колено и голову залечит, купит ружье и пойдет мстить... А может и не вылечит теперь...
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Липчанин
сегодня, 15:46
"Господа, вы звери, Господа!"
Ответить
скрепный турнир
сегодня, 15:46
опять лыцари девок не поделили?
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