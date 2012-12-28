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Военный суд вынес приговор липецкому подростку по обвинению в ряде особо тяжких преступлений
Происшествия
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25 минут назад
Военный суд вынес приговор липецкому подростку по обвинению в ряде особо тяжких преступлений
За приготовление к теракту и участие в деятельности террористической организации парня приговорили к 4 годам колонии.
Следствие по данному уголовному делу провело СУ СК РФ по Липецкой области. Напомним, речь шла о террористических организациях «М.К.У.» и «Колумбайн», деятельность которых запрещена на территории России. При обыске в доме тогда еще 16-летнего подростка были найдены макет автомата АК-74, три пневматических пистолета различных марок, макеты патронов калибра 7,62, предмет, схожий с огнестрельным оружием в виде деревянной ручки и закрепленной к ней металлической трубки, националистическая литература.
По данным следствия, подозреваемый для достижения целей террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории России, неоднократно вступал в переписку с пользователями мессенджера, в которых высказывал намерения на совершение массового убийства в образовательном учреждении и местах массового скопления граждан на территории Липецкой области, в том числе с использованием самодельного взрывного устройства.
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